ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

النفط يهبط 1% بعد زيادة مخزون الخام والبنزين الأمريكي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:03 ص
النفط
النفط
Advertisements
وكالات
تراجع النفط حوالي واحد بالمئة اليوم بعد تقرير أظهر نمو مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي، وصعود مخزون البنزين، لكن التفاؤل حيال قرب التوصل إلى اتفاق تجارة أمريكي صيني حد من الخسائر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 45 سنتًا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 63.82 دولارا للبرميل، فيما نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتًا أو واحدًا بالمئة إلى 57.80 دولار للبرميل.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع تسجيل الإنتاج مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 12.9 مليون برميل يوميًا وتباطؤ استهلاك مصافي التكرير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ست فاضلة ومدلعاه آخر دلع | زوجة احمد الفيشاوي تعلق على كلام سمية الألفي

فضحية كبرى..وثائق رسمية مسربة تكشف صفقة ترامب المسمومة مع جونسون

بـ ماكياج جذاب وملابس سوداء | زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها فى أحدث ظهور

بعد كليب نمبر وان.. فنان شاب يعتزل التمثيل بسبب محمد رمضان

بعد وفاة سيدة بسببه.. 5 أسئلة تجيبك عن تفاصيل نظام الكيتو دايت

شبهي فعلا | رضوى الشربيني تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة .. شاهد

AdvertisementS

بسنت راحت فين.. اختفاء طالبة المرج فى ظروف غامضة اثناء عودتها من الجامعة.. أسرتها: لقينا مفاتيحها فى ميكروباص| فيديو وصور

زي الخطيب.. تركي آل الشيخ يعلق على الإساءة الموجهة إلى مرتضى منصور

بعد تصرفها المفاجئ.. 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله

وفاة أشهر مقدم برامج طهي خلال التصوير بـ دولة عربية

بعد كليب نمبر وان.. فنان شاب يعتزل التمثيل بسبب محمد رمضان

لأول مرة .. القوات المسلحة تنشر فيديو لاعترافات الإرهابى هشام عشماوي

العلاوات الخمس وزيادة المعاشات.. مفاجأة البرلمان للمتقاعدين في 2020

نشرة الفن.. نيللي كريم في المستشفى .. محمد رمضان يتسبب في اعتزال فنان.. تعليق زوجة احمد الفيشاوي على كلام حماتها

الدوري المصري.. الأهلي يمتع جماهيره.. ورحيل تركي ال الشيخ وجروس ورطة فى بيراميدز والزمالك

ست فاضلة ومدلعاه آخر دلع | زوجة احمد الفيشاوي تعلق على كلام سمية الألفي

شبح إلغاء السوبر الأفريقي يطارد الزمالك والترجي .. تفاصيل

شاهد آخر ظهور لـ طالبة المرج المختفية أثناء عودتها من الجامعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ماكياج جذاب وملابس سوداء | زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها فى أحدث ظهور

شبهي فعلا | رضوى الشربيني تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة .. شاهد

أطباء ينجحون في استئصال كلية وزنها 7.4 كيلو جرام من مريض خمسيني