نساء مصر ينتفضن في وجه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. حقوقيون: حق النساء في الخلع والزواج المبكر والحضانة من أولويات التغيير.. وحملة تمرد سيدات مصر تطالب بطرح مشروعات القوانين للحوار المجتمعى

عبلة إبراهيم: أطالب بوجود قاضيات فى محكمة الأسرة

فريدة النقاش: الأزهر ليس جهة تشريعية وليد زهران: أرفض الخلع بشكله الحالى لأنه سبب زيادة الطلاق تمرد سيدات مصر: قانون الأحوال الشخصية الحالى يهين الجدة للأب





ظلت النساء لسنوات يطالبن بتغيير قانون الأحوال الشخصية الحالى الذى يتسبب فى معاناة النساء ، ومؤخرًا ظهر مشروع القانون المقدم من الأزهر الشريف، ولكنه واجه الكثير من الاعتراضات من النساء وتقدمت بعض الجمعيات النسوية بطلب لوزارة الداخلية وتمت الموافقة عليه لتنظيم وقفة تضامنية للتعبير عن مطالبهن المشروعة بعدم إغفال قانون الأحوال الشخصية الجديد حق المرأة في طلب الخلع وإلزام الأزواج بسداد نفقة العدة وتنظيم حق رؤية الأطفال للحفاظ على مكاسب المرأة والحفاظ على حقوقها وحقوق أطفالها، وقد أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة على أن المجلس يبذل قصارى جهده لمتابعة مخاوف السيدات والعمل على إزالتها.





وعن هذا الأمر قالت دكتورة عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا، إن مطالب السيدات بحقهن فى طلب الخلع في قانون الأحوال الشخصية الجديد ليست فى وقتها.





وأضافت "إبراهيم " أن القانون لم يصدق عليه وما زال فى مرحلة النقاش وليس من الطبيعى أن تتم الموافقة عليه وهو يخلو من حق المرأة فى الخلع لأن ذلك خارج الدين واستشهدت بأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قد قال لأحد الزوجات اخلعيه.





وتابعت أن المرأة التى تتعرض للخيانة والضرب والعنف والخلع يكون هو الحل لها ، لافتة إلى أهمية تسليط الضوء على محكمة الأسرة أكثر من ذلك.





وأشارت إلى ضرورة زيادة التوعية خاصة فى الريف لتعرف المرأة حقوقها وأنه عليها التوجه لرفع دعوى للمحكمة فى حالة التضرر من الزوج وطالبت بوجود قاضيات فى محكمة الاسرة.





ونوهت بأن التأخير فى الأحكام يكون فى طياته يحمل محاولات الصلح بين الزوجين ، ففى سوريا كان هناك مجلس عيلة يتبع وزارة الشئون الاجتماعية يلجأ إليه الزوجان قبل الذهاب لرفع دعاوى وكان يشارك بها متخصصون وكان مشروع رائع لأنه كان يحد من حالات الطلاق ويجب أن نستفيد من مثل هذه الأفكار ونطورها.





ولفتت إلى خطورة الرؤية الموجودة حاليًا بأن يرى الأب أطفاله فى نادى أو مكان عام لساعات فقط موضحة أن مقابلة الأطفال للاب لو كانوا فى حضانة الام يجب أن تكون فى منزل يتبع الدولة حتى يشعر الطفل بالحميمية.





وفى سياق متصل قالت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش ، إن الاعتراضات التى تواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الأزهر الشريف لا أساس لها لأن الأزهر ليس جهة تشريعية .





وأضافت النقاش أن الأزهر ليس له حق تقديم مشروعات قوانين، و لو قبلنا بذلك سنفتح الباب لهدم ما حصلنا عليه فى الخمسين عام الأخيرة ،وخاصة المكتسبات التى حصلنا عليها بعد 3 يوليو ٢٠١٣ و٣٠ يونيو التى أزحنا به حكم الاخوان .





وأكدت أن المادة ٧ من الدستور تحدد سلطات الازهر ونصها " الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء" أى لا يحق لهم تقديم مشروع قانون .





وتابعت نحن نرفض الزواج المبكر لكن هناك مادة فى مشروع القانون الخاص بالأزهر تبيح للولى أن يزوج الفتاة الصغيرة فى سن ١٣ عند الضرورة وهذا قمع منظم باسم الدين وعلينا الرفض.





وأكملت كما أن المشروع الذى قدمه ضد حقوق المرأة وضد ما اكتسبته النساء منذ اكثر من قرن لافتة لأن المادة التى بها يستطيع ولى الأمر رفض الزواج إذا وجد ان الزوج غير كفء لإبنته هى استمرار لفكرة الوصاية على المرأة وذلك غير الغاء حق المرأة في الخلع.









وفى هذا الاتجاه قال المحامى وليد زهران ،مؤسس حملة "ثورة رجال مصر "، أن من حق اى مواطن أن يحتج طالما وفق الدستور والقانون.









وأكد زهران أن أية مطالب خاصه بقوانين الاسره مشروعه وتصب فى النهاية لتحقيق المصلحة العامة، لافتا أن المتضررين من قوانين الأسرة من حقهم ايضا الاحتجاج والمطالبه بتعديل القوانين حفاظا على الطفل واستقرار الاسره .





ووضح أن رؤيته الشخصية أن المرأة لا تحتاج لاحتجاجات لتغيير القوانين وأنه من الضروري وضع قانون واحد عادل لحماية الأسرة.





ونوه أنه يرفض الخلع بشكله الحالى لانه سهل الطلاق، ولأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لم يطلق بل طلب من الزوج أن يطلقها بمعنى أن القاضي لا يطلق لافتًا أن هناك الطلاق على الابراء للمتضررات مشابه للخلع.





ومن جانبها قالت منة وحيد منسق حملة "تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة" أن الحملة شاركت اليوم في الوقفة التضامنية التى نظمتها عدد من سيدات مصر بعد موافقة وزارة الداخلية وذلك لعرض مطالبهم في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأشارت منة وحيد، أن قانون الأحوال الشخصية الحالى يهين الجدة للأب وبدلا من تكريمها؛ تكون طريحة الفراش وتتمنى سماع نفس حفيدها ولو لمرة واحدة ولكن القانون يمنعها من إستضافة حفيدها، كما أن العمة تعانى من التجاهل وحقها في التمتع بإبن أخيها ولكنها ممنوعة بحكم القانون الحالى من الإقتراب منه وإلا سوف تتهم بتهمة الخطف.





وأضافت منسق حملة سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أن الأمهات الغير حاضنات تعانى أيضا من القانون الحالى والذي لا يسمح لها سوى برؤية إبنها الا 3 ساعات في مراكز الرؤية، وهو ما يعد قهر نفسى ومعنوى عليها ويعاقبها على زواجها أو لأى سبب آخر تسبب في سقوط الحضانة عنها.





وتابعت منة وحيد، أن مساوئ قانون الأحوال الشخصية أشد على الأطفال، فقد فقدوا والدهم وأصبحوا بدون أهل للعصب؛ وتكون كل علاقتهم بعائلة الأب كالعلاقة مع البنك ولا حقم لهم في صلة أرحامهم.





وأعربت منة وحيد، عن شكرها لوزارة الداخلية على السماح بتنظيم هذه الوقفة التضامنية وإتاحة الفرصة لجميع سيدات مصر للتعبير عن المشكلات التى تواجههم من القانون الحالى سواء فيما يخص النفقات، الإستضافة، الرعاية المشتركة، وكذلك ترتيب الحاضنين خاصة في حالات الأب الأرمل الذي يعاني من الحرمان هو وعائلته من أولاده بعد وفاة الأم.



