قلبي يدمي.. محمد أبو العينين: سيأتي يوم تحرر فيه الإرادة العربية فلسطين.. فيديو

شارك رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، في المؤتمر العربي الأفريقي الاقتصادي الأول.



وقال محمد أبو العينين، في كلمته خلال رئاسته الاجتماع الدوري للاتحادات العربية، والذي عرض تفاصيله الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» إننا نعرف تماما الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وما خطط له لمستقبل يستغل فيه القدرات الكامنة للاقتصاد العربي، والمسؤوليات الموزعة على كل الاتحادات النوعية المتخصصة في الوطن العربي.



وأضاف أبو العينين، أنه إذا لم يكن لنا نصيب في الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة، فقد آن الأوان لأن نبني لأمتنا كيانا قويا يندمج مع الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن ذلك لن يحدث إلا بحشد وتكامل الموارد العربية في إطار الاكتفاء الذاتي للأمن القومي الغذائي والمشروعات الحيوية.



وأوضح الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أنه لا يعقل أبدا أن بأموال العرب تبنى الأمم بالخارج، وتهاجر الأموال العربية الى دول أخرى، مشيرا إلى أنه قد آن الأوان لعودة رؤوس الأموال العربية مرة أخرى.



وأكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، قائلا: "قلبي يدمي عندما أستمع لمندوب فلسطين وهو يتحدث عن القرارات الأحادية التي تتخذ والأمة العربية تقف دون فعل شيء، وهذا ما جعل البعض يتجرؤون ويتحدثون عن القدس، مستدركا: "حاجة مخزية وجود احتلال يغتصب أرض علنا ومحدش قادر يقوله حاجة، ولكن هييجي اليوم اللي الإرادة العربية تحرر فيه فلسطين".

