علي عبد العال يعود من قبرص بعد مشاركته في مؤتمر البرلمانات الأوروبية

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عائدا من قبرص، بعد زيارة برلمانية شارك خلالها على رأس وفد برلماني في المؤتمر الـ١٣ لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة بمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط.





قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات وصول على عبدالعال رئيس مجلس النواب، من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار.





وألقى علي عبد العال، كلمة في الجلسة الثانية للمؤتمر المخصصة لدول الشرق الأوسط ، تناول خلالها قضايا الطاقة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتي تعد من أبرز القضايا الملحة التي يجب التعاون لمواجهتها ،كما دعا لمزيد من التنسيق والتعاون بين بلدان المنطقة.



