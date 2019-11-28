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حوادث

هبوط حاد في الدورة الدموية.. وفاة طالب بعد سقوطه مغشيا عليه داخل مدرسته بمنطقة حدائق القبة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:14 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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اسلام مقلد
توفي طالب بالمرحلة الإعدادية بعد سقوطه مغشيا عليه أثناء وجوده داخل مدرسته بمنطقة حدائق القبة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، يفيد بوصول طالب متوفى إلى أحد المستشفيات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أن أثناء وجود الطالب عيسى مجدي داخل مدرسة النقراشي الإعدادية، سقط مغشيًا عليه.

وتم نقله إلى مستشفى الزيتون التخصصي لكن لفظ أنفاسه الأخيرة ودلت التحريات على أنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، وتبين أن الطالب توفى إثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية.

وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم.

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