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رياضة

شوقي غريب: العفيجي والسوفت وير منحا مصر بطولة أفريقيا.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:27 م
شوقي غريب
شوقي غريب
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عمرو ابوبكر
قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إنه حصل على دراسات في علم النفس من ألمانيا، ولم يجد صعوبة في التعامل مع لاعبي المنتخب الأوليمبي.

وأضاف "غريب" خلال تصريحاته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم المذاع على فضائية سي بي سي: عملت للاعبين سوفت وير علشان اعرف اتعامل معاهم".

وتابع: "رمضان صبحي كان لديه الدافع ليصبح أفضل لاعب في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، لافتًا إلى أنه لم ينتابه القلق التكتيكي خلال مباراة النهائي أمام كوت ديفوار، وكلما مر الوقت كان يثق في إحراز فريقه هدف الفوز.

وأضاف: أنه كان يشعر بأنه سيحقق الفوز على كوت ديفوار؛ بسبب التاريخ الكروي الذي يعطي الأفضلية دائمًا للمنتخب الوطني، متابعًا: "حسيت بزلزال قوي وان المدرج هيقع بعد هدف الفوز لرمضان صبحي".

وأشار غريب الى أن دعم الجماهير للمنتخب الأوليمبي جاء بعد رؤيتهم إصرار اللاعبين على إسعادهم وتحقيق النصر والفوز بالبطولة الأفريقية.
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