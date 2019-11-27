حلم الاكتفاء الذاتي | حمدي رزق يقدم حلقة خاصة من مجمع الأسمدة بالسخنة غدا

يقدم الإعلامي حمدي رزق حلقة جديدة من برنامج «نظرة» الذي يذاع على قناة «صدى البلد» من مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، وذلك غدا الخميس الساعة 9 مساء.



ويضم مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة 9 مصانع، وهذا ما يحقق احلام الزراعة المصرية، بإنتاج مليون ونصف المليون طن نتاج سنويا لسد الفجوة الاستيرادية.



ويعتبر مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة ثروة للأجيال القادمة، والحلم الذي تحقق بأيد واستثمارات وطنية وتكنولوجيا صديقة للبيئة، حيث أن مصر تخطو نحو التصنيع المحلي انقاذ الزراعة المصرية، وسد الفجوة الاستيرادية.