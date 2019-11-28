شوشة: أجندة عمل رئيسية لاستكمال جهود التنمية الشاملة في سيناء

قال اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، ان هناك عددا من المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة على أرض المحافظة وهي تمثل أجندة عمل رئيسية لاستكمال جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.



وأشار إلى أنه يجري إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة المقرر إقامته في المساعيد بالعريش سيشمل إقامة عدد من المشروعات والورش الصناعية الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة و تقديم تيسيرات لتشجيع الشباب علي تنفيذ المشروعات. وسيتم توفير المرافق والخدمات المطلوبة للمنطقة ، وكذلك المنطقة الصناعية في بئر العبد التي تم طرحها على كافة المستثمرين بالضوابط والاشتراطات والتيسيرات المقررة.



ولفت إلى أن المحافظة تسعى لتحقيق التنمية الزراعية بمنطقة وسط سيناء الحسنة ونخل من خلال التجمعات البدوية الجديدة، لتحقيق سياسة التنمية بهذه التجمعات. خاصة و ان المستهدف أن يتم زراعة ما يقرب من 1000 فدان من محصول الزيتون وبعض المحاصيل الأخرى المختلفة التي تحقق الاكتفاء الذاتي لسكان هذه التجمعات.



وقال هناك مشروعات على مساحة 10 آلاف فدان تشمل صوبا زراعية، وهي منحة من الصناديق العربية تخصص لأبناء سيناء، ويخصص جزء منها لأبناء الوادي الي جانب مشروعات ترعة السلام علي مساحة 25 ألف فدان لشباب الخريجين.



وأكد المحافظ، أنه سيتم استكمال خطة التطوير والتجميل للعاصمة العريش التي تشمل تجميل 13 ميدانا فى مدينة العريش كمرحلة أولى ، وقد بدأت عمليات التطوير بالفعل بتجميل 5 ميادين وسط المدينة، والتطوير شامل لكافة الأعمال من طرق وكهرباء وتجميل.كما سيتم تطوير المدخل الغربي للعريش وصولا لجامعة سيناء، ومنه لشارع الفاتح حتى منطقة النافورة بطول 8 كيلومترات.



ولفت الي انه يجرى التجهيز لإنشاء أكبر محطة لتحلية مياه الشرب في الشرق الأوسط ، وستقام في منطقة غرب العريش ، والتي سيتم إنشاؤها علي مرحلتين الاولي بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم كمرحلة أولى تزاد إلى 200 ألف متر مكعب فى اليوم كمرحلة ثانية، وذلك لتنمية منطقة وسط سيناء و تغذيتها بالمياه.



كما يجري إنشاء حي جديد بمنطقة السبيل بالعريش، بإجمالي 89 عمارة وتتكون من 2136 وحدة سكنية، وكل وحدة سكنية مساحتها 90 مترا مربعا. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بإنهاء تشطيبات 50 عمارة سكنية، تضم 1200 وحدة سكنية.



