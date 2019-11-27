شاهد.. اختفاء جزء من وحمة الطفلة باتمان

جاءت اللحظة التي انتظرتها أم في فلوريدا منذ فترة طويلة، وهي إمكانية علاج وجه ابنتها الشهيرة بالطفلة باتمان.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تمكنت الام كارول فينر (36 عاما) من إيجاد علاج روسي فائق للوحمة السوداء بوجه ابنتها.



واستطاع الطبيب بافيل بوبوف إزالة جزء من الوحمة باللون الأسود والتي تتميز بشكل قناع باتمان، والجزء الذي تمت إزالته بنجاح كان على جبهتها، والتقط مقطع فيديو خلال إزالة الضمادة بنجاح من جبهة الطفلة.



ويعد هذا الجزء أول ما يتم معالجته من وجهها، وكان بواسطة نظام ديناميكي ضوئي بالليزر، وتظهر الصور الفرق بين قبل وبعد استخدامه، وهي طريقة غير مؤلمة بانسبة لطفل على حد وصف الطبيب.



وقالت الأم لـ ديلي ميل: "هذه النتيجة على جبين لونا مذهلة وأنا الآن متأكدة بنسبة 100% من أنني كنت على حق في السفر إلى روسيا مع طفلتي.. وتعد هذه أفضل هدية لعيد الميلاد".



وستعود كارول وابنتها البالغة من العمر 8 أشهر إلى فلوريدا بالولايات المتحدة للاحتفال بالعيد مع زوجها تياجو تافاريس (32 عاما)، وتعود مجددا لروسيا لاستكمال العلاج.



وسيتكلف العلاج مبلغا قدره 140 ألف دولار جمعتهم كارول من موقع جو فاند مي - GoFundMe، ورغم مخاطر السفر إلى روسيا وارتفاع تكلفة العلاج إلا أن الأم مؤمنة بان ما فعلته هو الصواب.



