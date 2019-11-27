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توك شو

الوزيري: مصر تشهد عددًا غير مسبوق من الاكتشافات الأثرية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:32 م
مصطفي الوزيري
مصطفي الوزيري
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توك شو
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور "مصطفى الوزيري"، إن هناك كمًا كبيرًا من الاكتشافات الأثرية غير المسبوقة في مصر، حيث يحتوي باطن الأرض على الجزء الأكبر والأعظم من الحضارة المصرية القديمة.

وتابع "الوزيري"، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية "هبة الأباصيري" في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن هناك العديد من الآثار والمناطق التاريخية التي لم يتم الكشف عنها بعد، ولكن حدث توقف لتلك الاكتشافات خلال عام 2011.

لافتاً إلي أن بداية عام 2017 بدأت الدولة في توفير الأموال لعودة التنقيب عن الآثار مرة أخرى، ليصل عدد البعثات المصرية الخالصة لـ50 بعثة خلال العام الجاري 2019.

في صدد ذلك أبدى الدكتور مصطفي الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، عن سعادته كونه كان رئيسا لأحد تلك البعثات المصرية، المسؤولة عن التنقيب والاكتشافات الأثرية.

ونوه "الوزيري"، إلى أن أبرز الاكتشافات الأثرية هي مقبرة القطط المحنطة في منطقة سقارة، حيث كان أكبر اكتشاف للمقابر القطط المحنطة حتي الآن.
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