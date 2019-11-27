60 دقيقة.. ليفربول يستحوذ دون خطورة | ونابولي يعتمد على المرتدات

انتهت 60 دقيقة من مباراة نابولي وليفربول بالتقدم بهدف، علي ملعب آنفيلد فى الجولة الخامسة ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.



وبدأ ليفربول الشوط الثاني للسيطرة وتسجل هدف التعادل دون مقاومة من نابولي الذي ارتكن للدفاع لامتصاص الاندفاع الهجومي والاعتماد على الهجمات المرتدة.



وجاء هدف نابولي فى الدقيقة 21 عن طريق ميرتينز بعد تلقيه كرة طويله وراء فان دايك ليتوغل وينفرد بإليسون ويسددها بقوة داخل الشباك.



وأهدر فيرمنيو هدف محقق فى الدقيقة 53 بعد سقوط الكرة من يد حارس نابولي وترددت للبرازيلي سددها بقوة ليخرجها كوليبالي الكرة من علي خط المرمي وتتحول فى ركلة ركنية.



وقرر كلوب الدفع بالمصري محمد صلاح أساسيا في تشكيل الفريق أمام نابولي.



وتمثل مواجهة اليوم، اختبارًا هامًا لكتيبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، الذي يبحث عن فوزه الرابع بدور المجموعات، من أجل تأمين صدارة المجموعة الخامسة، وحسم تأهله إلى دور الـ16.



ويسعى نابولي لتحقيق فوزه الثالث ومواصلة تفوقه على ليفربول مثلما حقق الفوز عليه في الذهاب ضمن الجولة الأولى بنتيجة 2-0، من أجل خطف صدارة المجموعة.



ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على نابولي الذي يحتل الوصافة، يليه سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم جينك البلجيكي في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.