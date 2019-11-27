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توك شو

مصطفي الوزيري يكشف تفاصيل جديدة حول مقبرة القطط المحنطة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:49 م
ارشيفية
ارشيفية
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توك شو
قال الدكتور مصطفي الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مقبرة القطط المحنطة في منطقة سقارة من أبرز الاكتشافات الأثرية فى مصر.

ونوه "الوزيري"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "هبة الأباصيري" في برنامج "آخر النهار"، المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن هناك بعثة فرنسية كانت تنقب في المنطقة منذ اكثر من 20 عام، و عادت البعثات المصرية لكشف هذه المقبرة الكبيرة.

وأضاف، أنهم غيروا اسم المقبرة من "جبانة القطط" إلي "جبانة الحيوانات المقدسة"، نظرا لعثورهم علي مجموعة من الحيوانات المحنطة الأخرى مثل التماسيح والجعارين.

وأضاف "مصطفي الوزيري"، أن بداية عام 2017 بدأت الدولة في توفير الأموال لعودة التنقيب عن الآثار مرة أخرى، ليصل عدد البعثات المصرية الخالصة لـ50 بعثة خلال العام الجاري 2019.

و ابدى الدكتور مصطفي الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، سعادته كونه كان رئيسا لأحدى البعثات المصرية، المسؤولة عن التنقيب والاكتشافات الأثرية.
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