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حوادث

ضبط 3.6 طن زيت طعام مجهول المصدر في المنوفية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:18 ص
زيت طعام
زيت طعام
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الحملات من ضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية.

وضبطت بحوزته (3,600) طن "زيت طعام" مجهول المصدر معبأ داخل تنكات تمهيدًا لإعادة تعبئته داخل عبوات "منتج نهائى" مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة تجاريًا، بدون بيانات تُفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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