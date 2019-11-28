المحافظون الجدد يتحدثون لـ صدى البلد.. محافظ كفر الشيخ الجديد: عملي في الشارع ولا أقبل الاستثناءات.. ومحافظ القليوبية: مكتبى مفتوح ولن يغلق فى وجه مواطن

- عقب أداء اليمين الدستورية.. المحافظون الجدد يتحدثون لـ صدى البلد

- محافظ الدقهلية الجديد: سعيد بثقة القيادة السياسية ودعمهم وثقتهم فى الشباب - محافظ كفر الشيخ الجديد: عملي في الشارع ولا أقبل الاستثناءات - محافظ بني سويف الجديد: لدي طموحات كبيرة وأهداف أسعى لتحقيقها





أدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمس الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأدلى المحافظين بتصريحات خاصة لـ صدى البلد، عقب توليهم المهام .





وعبر الدكتور أيمن عبد المنعم مختار، محافظ الدقهلية الجديد، عن سعادته لثقة القيادة السياسية ودعمهم للشباب مضيفا أنه سيعمل جاهدا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وأنه سيقوم عقب عودته للديوان العام بترتيب الملفات لتحديد أولويات المرحلة القادمة.





وأضاف أن الرئيس وجه بضرورة الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة وتحسين مستوى معيشتهم بالإضافة إلى العناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا والعمل على 3 ملفات رئيسية الصحة والتعليم والإصلاح الإداري وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد.





وأشار إلى أن الرئيس وجه أيضا بالاهتمام بالعمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يمكن للحكومة الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقا للجداول الزمنية المحددة.





بينما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الجديد، أنه سوف يسعى جاهدًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات مياه الشرب والصحة والتعليم، وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمحافظين الجدد.





وأضاف محافظ كفر الشيخ الجديد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، لا أقبل الاستثناءات مطلقًا، والجميع سواسية، ولا محاباة في العمل، مضيفًا "بطبيعة عملي أنا رجل ميداني وأعمل في الشارع".





وتابع المحافظ الجديد، "بحب أستمع بنفسي لمشاكل المواطنين من اللقاءات المباشرة معهم في الشارع، وأقضي معظم وقتي في العمل وسط المواطنين، وهذه طبيعتي طوال فترة خدمتي"، لافتًا إلى أن يحب أن يتعرف على وجهة نظر المواطنين في حل مشاكلهم.





وعن علمه السابق بطبيعة محافظة كفر الشيخ، أكد اللواء جمال نور الدين، أنه سبق أن عمل مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الرقابة والتفتيش، ولديه الدراية الكاملة بمعظم محافظات الجمهورية، وطبيعة كل محافظة، معربًا عن سعادته بتولي منصب محافظ كفر الشيخ.





فيما أكد الدكتور محمد هاني جمال الدين غنيم محافظ بني سويف الجديد، في أول تصريح لـ "صدى البلد" عقب أداء اليمين الدستورية لتولي المنصب، أن هناك طموحات كبيرة وأهدفًا يسعى لتحقيقها في المحافظة، من بينها تلك التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، معبرًا عن امتنانه وتقديره لثقة القيادة السياسية فيه، واختياره محافظًا لبني سويف.





وأشار "غنيم"، إلى أنه يفضل اتباع أسلوب العمل الميداني والاحتكاك المباشر بمشاكل المواطنين، للوقوف عليها على أرض الواقع، لخلق الحلول المناسبة لها وفقًا للإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أنه سيكمل ما بدأه المحافظين السابقين من إنجازات، ومشروعات خدمية.





كما أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الجديد، ان اختياره محافظا للقليوبية جاء نتيجة ثقة القيادة السياسية خلال الفترة الماضية من خلال العمل على أرض الواقع.





مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تمثلت في العمل على تقديم خدمة لائقة للمواطن على أرض الواقع إلى جانب العمل على محاربة الفساد والاهتمام بمستوى النظافة وتقديم خدمة صحية أفضل.





وأضاف محافظ القليوبية، أن محافظة القليوبية من المحافظات الكبري وتكتسب أهمية كبيرة من قربها من العاصمة وانضمامها لإقليم القاهرة الكبرى.





مشيرا إلى ان بابه سيكون مفتوحا أمام الجميع ولن يتم غلقه في وجه أي مواطن، وسيتم العمل على تقديم خدمات افضل من خلال العمل على أرض الواقع.





وأوضح محافظ القليوبية الجديد، أنه لم يزور محافظة القليوبية من قبل لكنه سعد جدا بالتجديد له كمحافظ، حيث أنه ظل بهذا المنصب طيلة 7 سنوات بمحافظة قنا، وأن التجديد جاء بمثابة ثقة غالية حصل عليها من القيادة.





وأخيرًا أعرب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج الأسبق، ومحافظ الفيوم الجديد، عن بالغ شكره وعظيم تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة الغالية بتعيينه "محافظًا للفيوم"، موجهًا شكره وتقديره أيضا لرئيس مجلس الوزراء، والحكومة الموقرة على استمرار ثقتها في شخصه لتولي المسئولية كمحافظ يرعى مصالح الوطن والمواطنين.





وقال "الأنصاري" إن رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه بالمحافظين والنواب، وجه بالعمل المستمر والدؤوب، والاقتراب من المواطنين والاستماع لهم، فضلًا عن حل مشاكلهم، بالإضافة الى استغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، والمتابعة الميدانية .





وثمن المحافظ الجديد اهتمام القيادة السياسية وحرص الدولة على إعداد وتأهيل الكوادر الشابة للقيادة ومنحهم فرص للتقدم وإثبات جدارتهم، لافتا إلى أهمية هذا التوجه في الفترة الحالية، تماشيًا مع تنفيذ الدولة لمجموعة متنوعة من المشروعات الكبرى باستثمارات ضخمة؛ لتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب .





وأكد محافظ الفيوم الجديد أنه لم ولن يتوانى في تقديم الخدمة للمواطنين، وأنه لن يسمح بأي فساد أو إهمال أو تقصير، مؤكدًا العمل للحفاظ على أرض الوطن ومقدرات الشعب المصري، متخذًا من روح القيادة السياسية الملهمه دستور عمل وإنجاز، داعيا الله عز وجل أن يحفظ لمصر وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار .



