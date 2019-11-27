اهم الاخبار: فضيحة جديدة لـ ترامب .. إعدام هشام عشماوى .. القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين | تركي آل الشيخ يفاجئ مرتضى منصور

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الأربعاء 27 /11 /2019 ، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
المحكمة العسكرية تقضي بالإعدام شنقًا على الإرهابي هشام عشماوي
قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها فى القضية رقم (1/ 2014 ) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميا بقضية " الفرافرة " فى جلسة اليوم 27/11/2019 بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقًا " اقرأ المزيد ".
تشمل 16 محافظا.. القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين والنواب الجدد
أكدت مصادر حكومية، أنه سيتم إجراء حركة محافظين جديدة بمصر بعد ساعات قليلة، مشيرا إلى حركة المحافظين الجديدة سوف تشمل ١6 محافظا، و13 نائب محافظ، وفيما يلي سنتعرف على القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين الجديدة "اقرأ المزيد ".
فضحية كبرى..وثائق رسمية مسربة تكشف صفقة ترامب المسمومة مع جونسون
أعلن زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين عن وثائق مسربة تكشف ضغط المفاوضين الأمريكيين من جل الوصول الكامل إلى سوق الخدمات في بريطانيا من بينها هيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS" وهو نظام الرعاية الصحية في بريطانيا، وذلك في إطار محادثات حول صفقة التجارة الحرة لفترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي" اقرأ المزيد ".
العلاوات الخمس وزيادة المعاشات.. مفاجأة البرلمان للمتقاعدين في 2020
لا يزال أصحاب المعاشات يطمحون إلى الكثير بشأن نسبة المعاشات التي يحصلون عليها، رغم الزيادة الأخيرة التي نص عليها قرار الرئيس ومررها البرلمان في قانون جديد، والذي ينص على منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه وأقرت هذه الزيادات والقرارات في الموازنة العامة للدولة 2019/2020، في يوليو الماضي من قبل مجلس النواب وتطبيقها بداية من شهر يوليو الماضي" اقرأ المزيد ".
اختفاء طالبة بالمرج فى ظروف غامضة اثناء عودتها من الجامعة
3 أيام من البحث المتواصل قضتها أسرة الطالبة بسنت ممدوح عبد الله الطالبة بـ كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان بعد تغيبها عن المنزل" اقرأ المزيد ".
زي الخطيب.. تركي آل الشيخ يعلق على الإساءة الموجهة إلى مرتضى منصور
حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على التعليق على الإساءات الموجهة إلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك" اقرأ المزيد ".
مبادرة رئاسية توفر العلاج الأمريكي الأصلي لـ منتكسي فيروس سي مجانًا
كشف الدكتور جمال عصمت، عضو مؤسس الجنة القومية لعلاج الفيروسات الكبدية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، ومستشار منظمة الصحة العالمية لعلاج الفيروسات الكبدية عن بدء توفير مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي بمصر، للعلاج الأمريكي الأصلي لمنتكسي علاجات فيروس سي التقليدية بالمجان تمامًا " اقرأ المزيد".
محمد بن سلمان في الإمارات.. تفاصيل 7 مبادرات استراتيجية بين الرياض وأبوظبي
ذكرت قناة "العربية" أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ترأس اليوم أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي "اقرأ المزيد ".
وفاة أشهر مقدم برامج طهي خلال التصوير بـ دولة عربية
توفي جاري رودس الطاهي ومقدم البرامج الشهيرة للطهي، عن عمر يناهز 59 عاما، وقدم برامج شهيرة مثل MasterChef و Hell's Kitchen "اقرأ المزيد ".
المحكمة العسكرية تقضي بالإعدام شنقًا على الإرهابي هشام عشماوي
قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها فى القضية رقم (1/ 2014 ) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميا بقضية " الفرافرة " فى جلسة اليوم 27/11/2019 بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقًا " اقرأ المزيد ".
تشمل 16 محافظا.. القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين والنواب الجدد
أكدت مصادر حكومية، أنه سيتم إجراء حركة محافظين جديدة بمصر بعد ساعات قليلة، مشيرا إلى حركة المحافظين الجديدة سوف تشمل ١6 محافظا، و13 نائب محافظ، وفيما يلي سنتعرف على القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين الجديدة "اقرأ المزيد ".
فضحية كبرى..وثائق رسمية مسربة تكشف صفقة ترامب المسمومة مع جونسون
أعلن زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين عن وثائق مسربة تكشف ضغط المفاوضين الأمريكيين من جل الوصول الكامل إلى سوق الخدمات في بريطانيا من بينها هيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS" وهو نظام الرعاية الصحية في بريطانيا، وذلك في إطار محادثات حول صفقة التجارة الحرة لفترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي" اقرأ المزيد ".
العلاوات الخمس وزيادة المعاشات.. مفاجأة البرلمان للمتقاعدين في 2020
لا يزال أصحاب المعاشات يطمحون إلى الكثير بشأن نسبة المعاشات التي يحصلون عليها، رغم الزيادة الأخيرة التي نص عليها قرار الرئيس ومررها البرلمان في قانون جديد، والذي ينص على منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه وأقرت هذه الزيادات والقرارات في الموازنة العامة للدولة 2019/2020، في يوليو الماضي من قبل مجلس النواب وتطبيقها بداية من شهر يوليو الماضي" اقرأ المزيد ".
اختفاء طالبة بالمرج فى ظروف غامضة اثناء عودتها من الجامعة
3 أيام من البحث المتواصل قضتها أسرة الطالبة بسنت ممدوح عبد الله الطالبة بـ كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان بعد تغيبها عن المنزل" اقرأ المزيد ".
زي الخطيب.. تركي آل الشيخ يعلق على الإساءة الموجهة إلى مرتضى منصور
حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على التعليق على الإساءات الموجهة إلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك" اقرأ المزيد ".
مبادرة رئاسية توفر العلاج الأمريكي الأصلي لـ منتكسي فيروس سي مجانًا
كشف الدكتور جمال عصمت، عضو مؤسس الجنة القومية لعلاج الفيروسات الكبدية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، ومستشار منظمة الصحة العالمية لعلاج الفيروسات الكبدية عن بدء توفير مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي بمصر، للعلاج الأمريكي الأصلي لمنتكسي علاجات فيروس سي التقليدية بالمجان تمامًا " اقرأ المزيد".
محمد بن سلمان في الإمارات.. تفاصيل 7 مبادرات استراتيجية بين الرياض وأبوظبي
ذكرت قناة "العربية" أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ترأس اليوم أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي "اقرأ المزيد ".
وفاة أشهر مقدم برامج طهي خلال التصوير بـ دولة عربية
توفي جاري رودس الطاهي ومقدم البرامج الشهيرة للطهي، عن عمر يناهز 59 عاما، وقدم برامج شهيرة مثل MasterChef و Hell's Kitchen "اقرأ المزيد ".