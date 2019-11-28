حظك اليوم الخميس 28 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الخميس 28 -11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.





وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الخميس 28 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 28 نوفمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟.









برج الحمل:

مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تتماسك اليوم وأن تهدأ وتراجع جيدا كل كلمة تسمعها.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في مربع برجك وعليك أن تكون صبورا وأقل انفعالا.





برج الثور:

مهنيا وماليا: القمر يقترن مع فينوس في منزل الحظ مما يحمل لك الإيجابيات والأفراح ويعدك بالنجاح.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك كل الجاذبية وتجد في متناول يدك كل الأدوات التي تجعلك سعيدا.





برج الجوزاء:

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثامن يدفعك للاقتراب ممن تحب، وقد تساعدك الظروف أيضا على اكتشاف معلومات مهمة لكن عليك أن تبقى متحفظا.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمور مالية وتخطط جيدا لمستقبلك وتتجه لتأمين أوضاعك المالية.





برج السرطان:

مهنيا وماليا: القمر يقترن مع فينوس في مواجهة برجك مما يضع المصاعب في طريقك وعليك أن تجتهد لتتغلب عليها.

عاطفيا: في هذه الفترة عليك أن تضع نفسك مكان الطرف الآخر لتتفهم موقفه.





برج الأسد:

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يشحذ طاقتك وتتجلى اليوم مواهبك التنظيمية وتهتم بواجبك.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تكون هادئا أمام العقبات وتجنب التحديات.





برج العذراء:

عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بالمشاعر الحلوة والإيجابية.. فلا تتردد في إظهار مشاعرك فاليوم مناسب للحب.

مهنيا واجتماعيا: اقتران القمر مع فينوس يحمل لك اليوم نضجا وتفاهما وقد تعيش أجواءً موفقة وهانئة.





برج الميزان:

مهنيا: سيطر اليوم على انفعالاتك وتوخ الحيطة والحذر في حركتك.

عاطفيا وعائليا: اقتران القمر وفينوس في مربع برجك يجعلك منفعلا أو متوترا.. تعامل بحذر وتجنب العصبية أمام المشاكل.





برج العقرب:

عاطفيا وعائليا: اقتران القمر مع فينوس في منزل العلاقات يمدك بالحيوية والنشاط وتجتهد لتتفهم الطرف الآخر.

مهنيا واجتماعيا: اليوم يحمل لك انفراجة.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.





برج القوس:

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني قد يمنحك اليوم فرص كسب مهمة بشرط أن تعتني بحساباتك ولا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

عائليا وعاطفيا: اليوم مناسب للاهتمام والتركيز على شئونك الشخصية والأولوية اليوم للمشاركة والتعاون.





برج الجدي:

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك اليوم بالجاذبية والعزيمة والإرادة القوية وعليك أن تستفيد من الظروف المتاحة.

عاطفيا: يحمل لك اليوم تقدما في علاقة عاطفية والوقت مناسب للقيام بخطوات جريئة.





برج الدلو:

مهنيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالصمت والتأمل ولا تعلن عن أفكارك وخططك وسيساعدك ذلك على اكتشاف الكثير.

عاطفيا: إذا شعرت بشئ من الخيبة أو الملل.. عليك أن تتحكم في عصبيتك.





برج الحوت:

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء يدفعك اليوم للتعامل ببساطة وتذيب الفوارق بينك وبين الآخرين وينفعك اليوم مزاجك الجيد ويجعلك تقيم علاقات راسخة.