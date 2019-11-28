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لابد من دراسة كل شيء قبل الإقدام عليه.. نصيحة الأبراج لمواليد 28 نوفمبر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:15 ص
نصيحة الأبراج لمواليد
نصيحة الأبراج لمواليد 28 نوفمبر
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتم العديد بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم وتراقب تحركاته، لأنه يمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.

لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 28 نوفمبر، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت: فإن ذلك يعني أن لديك حس اجتماعي، وتتمتع بشخصية جذابة وموهبة تنظيمية.. تنجذب أيضا لمظاهر الرفاهية وتبحث عن تحقيق توازنك النفسي.

كما نصحت فؤاد مواليد 28 نوفمبر، عام ٢٠٢٠ مناسب بالنسبة لك لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى.

وتابعت: أن لابد من دراسة كل شيء قبل الإقدام عليه.
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