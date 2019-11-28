اخبار الحوادث | اختفاء طالبة المرج في ظروف غامضة.. إخلاء سبيل 5 متهمين في خلية الأمل

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها ..
3 أيام من البحث المتواصل قضتها أسرة الطالبة بسنت ممدوح عبد الله الطالبة بـ كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان بعد تغيبها عن المنزل.
بالأسماء.. إخلاء سبيل 5 متهمين في خلية الأمل بينهم فتاتان وطالب جامعي
إستقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وفدًا من مركز "حماية" الدولى للتدريب التابع لجهاز شرطة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة ، بهدف تبادل الخبرات والإطلاع على التجربة المصرية الرائدة والخبرات العملية المتميزة فى مجال مكافحة المخدرات.
الأمن يكشف ملابسات اختطاف نجل جواهرجي وطلب فدية في الجيزة
كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات اختطاف نجل صائغ قبطي من أمام منزله بمنطقة منشأة القناطر.
بسبب علبة سجائر .. مقتل طفل على يد فران بالشرقية والنيابة تقرر تشريح الجثة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، اليوم من ضبط صاحب مخبز متهم بالتسبب في وفاة الطفل "يس" وذلك عن طريق التعدي عليه بالضرب بسبب 20 جنيه ثمن علبة سجائر وجار تحرير المحضر اللازم.
بسنت راحت فين.. اختفاء طالبة المرج فى ظروف غامضة اثناء عودتها من الجامعة.. أسرتها: لقينا مفاتيحها فى ميكروباص| فيديو وصور
بسنت راحت فين.. اختفاء طالبة المرج فى ظروف غامضة اثناء عودتها من الجامعة.. أسرتها: لقينا مفاتيحها فى ميكروباص| صور
3 أيام من البحث المتواصل قضتها أسرة الطالبة بسنت ممدوح عبد الله الطالبة بـ كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان بعد تغيبها عن المنزل.
بالأسماء.. إخلاء سبيل 5 متهمين في خلية الأمل بينهم فتاتان وطالب جامعي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخلاء سبيل 5 متهمين بينهم فتاتان وطالب جامعي بتدابير احترازية فى القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ خلية الأمل التى تستهدف مؤسسات الدولة.
وفد من شرطة دبى فى ضيافة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .. فيديو
وفد من شرطة دبى فى ضيافة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .. فيديو
إستقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وفدًا من مركز "حماية" الدولى للتدريب التابع لجهاز شرطة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة ، بهدف تبادل الخبرات والإطلاع على التجربة المصرية الرائدة والخبرات العملية المتميزة فى مجال مكافحة المخدرات.
الأمن يكشف ملابسات اختطاف نجل جواهرجي وطلب فدية في الجيزة
كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات اختطاف نجل صائغ قبطي من أمام منزله بمنطقة منشأة القناطر.
بسبب علبة سجائر .. مقتل طفل على يد فران بالشرقية والنيابة تقرر تشريح الجثة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، اليوم من ضبط صاحب مخبز متهم بالتسبب في وفاة الطفل "يس" وذلك عن طريق التعدي عليه بالضرب بسبب 20 جنيه ثمن علبة سجائر وجار تحرير المحضر اللازم.