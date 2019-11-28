اخبار الحوادث | اختفاء طالبة المرج في ظروف غامضة.. إخلاء سبيل 5 متهمين في خلية الأمل





وطالب جامعي

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها ..بسنت راحت فين.. اختفاء طالبة المرج فى ظروف غامضة اثناء عودتها من الجامعة.. أسرتها: لقينا مفاتيحها فى ميكروباص| صور3 أيام من البحث المتواصل قضتها أسرة الطالبة بسنت ممدوح عبد الله الطالبة بـ كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان بعد تغيبها عن المنزل.