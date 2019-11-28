ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اخبار الحوادث | اختفاء طالبة المرج في ظروف غامضة.. إخلاء سبيل 5 متهمين في خلية الأمل

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:12 ص
نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها ..


بسنت راحت فين.. اختفاء طالبة المرج فى ظروف غامضة اثناء عودتها من الجامعة.. أسرتها: لقينا مفاتيحها فى ميكروباص| صور
3 أيام من البحث المتواصل قضتها أسرة الطالبة بسنت ممدوح عبد الله الطالبة بـ كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان بعد تغيبها عن المنزل.
 
بالأسماء.. إخلاء سبيل 5 متهمين في خلية الأمل بينهم فتاتان وطالب جامعي 

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخلاء سبيل 5 متهمين بينهم فتاتان وطالب جامعي بتدابير احترازية فى القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ خلية الأمل التى تستهدف مؤسسات الدولة.
 
وفد من شرطة دبى فى ضيافة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .. فيديو 

إستقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وفدًا من مركز "حماية" الدولى للتدريب التابع لجهاز شرطة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة ، بهدف تبادل الخبرات والإطلاع على التجربة المصرية الرائدة والخبرات العملية المتميزة فى مجال مكافحة المخدرات.

الأمن يكشف ملابسات اختطاف نجل جواهرجي وطلب فدية في الجيزة
كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات اختطاف نجل صائغ قبطي من أمام منزله بمنطقة منشأة القناطر.
 
بسبب علبة سجائر .. مقتل طفل على يد فران بالشرقية والنيابة تقرر تشريح الجثة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، اليوم من ضبط صاحب مخبز متهم بالتسبب في وفاة الطفل "يس" وذلك عن طريق التعدي عليه بالضرب بسبب 20 جنيه ثمن علبة سجائر وجار تحرير المحضر اللازم.

Advertisements

ترشيحاتنا

إطلالة جريئة.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بفستان ديل سمكة | شاهد

نيللي كريم تدخل المستشفى | تفاصيل حالتها الصحية

ماذا قال ميتشو لـ طارق حامد بعد أزمة الشطب

ترتيب الدوري المصري : الأهلي طايح .. الزمالك في الدوامة.. سقوط جديد لبيراميدز

ليفربول ضد نابولي .. الريدز يفشل في الفوز ويتعادل على أرضه 1-1

أخبار الرياضة | رد فعل الكاف على رفض مرتضى منصور لعب الزمالك مباراة السوبر في قطر | تكريم رمضان صبحي

AdvertisementS

بسنت راحت فين.. اختفاء طالبة المرج فى ظروف غامضة اثناء عودتها من الجامعة.. أسرتها: لقينا مفاتيحها فى ميكروباص| فيديو وصور

زي الخطيب.. تركي آل الشيخ يعلق على الإساءة الموجهة إلى مرتضى منصور

بعد تصرفها المفاجئ.. 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله

وفاة أشهر مقدم برامج طهي خلال التصوير بـ دولة عربية

بعد كليب نمبر وان.. فنان شاب يعتزل التمثيل بسبب محمد رمضان

لأول مرة .. القوات المسلحة تنشر فيديو لاعترافات الإرهابى هشام عشماوي

العلاوات الخمس وزيادة المعاشات.. مفاجأة البرلمان للمتقاعدين في 2020

نشرة الفن.. نيللي كريم في المستشفى .. محمد رمضان يتسبب في اعتزال فنان.. تعليق زوجة احمد الفيشاوي على كلام حماتها

الدوري المصري.. الأهلي يمتع جماهيره.. ورحيل تركي ال الشيخ وجروس ورطة فى بيراميدز والزمالك

ست فاضلة ومدلعاه آخر دلع | زوجة احمد الفيشاوي تعلق على كلام سمية الألفي

شبح إلغاء السوبر الأفريقي يطارد الزمالك والترجي .. تفاصيل

شاهد آخر ظهور لـ طالبة المرج المختفية أثناء عودتها من الجامعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ماكياج جذاب وملابس سوداء | زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها فى أحدث ظهور

شبهي فعلا | رضوى الشربيني تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة .. شاهد

أطباء ينجحون في استئصال كلية وزنها 7.4 كيلو جرام من مريض خمسيني