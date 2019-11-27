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توك شو

منة شلبي: المخرجون يهتمون بإبراز أدوار المرأة في السينما

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:45 م
منه شلبي
منه شلبي
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توك شو
قالت الفنانة "منة شلبي"، إن مهرجان القاهرة السينمائي يصنف من المهرجانات الدولية الكبري، نظرا لانه ينظم من الدولة المصرية والتي تعد اكبر دولة عربية في المنطقة.

ونوهت "منه شلبي"، خلال لقاء تلفزيوني علي قناة "دي ام سي" الفضائية، إلي أن المهرجان يعد الأقدم والأهم فنيا في الوطن العربي، حيث يقاوم في القاهرة بحضور باقة كبري من النجوم المصريين والعرب.

وتابعت الفنانة "منة شلبي"، أن المهرجان يملك تاريخا حافلا وكبيرا، حيث يمتد اليوم لنسخة الـ 41، وسط حضور نجوم عالميا أسماء فنية كبري.

وأضافت، أن الأعمال الفنية ذات البطولة النسائية قليلة مقارنة بباقي الأعمال، ولكن المخرجين يولون اهتماما كبيرا بإبراز أدوار الفنانات في الأعمال الفنية.

ونوهت، إلي أن هناك العديد من الأعمال الفنية الدامية التي تقوم على البطولة النسائية، ولها تأثير قوي وصدي داخل المجتمع.
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