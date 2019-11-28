رئيس جنرال موتورز يوضح عقبات انتشار السيارات الكهربائية

تراهن جنرال موتورز على أن يكون المستقبل كهربائيًا بالكامل، لكن رئيس الشركة قال إن هناك 3 تحديات تمنع السيارات الكهربائية من السير في هذا الاتجاه، وهي النطاق والتكلفة وسهولة الملكية.





في حين أن كثيرين يقولون إن انتشار محطات الشحن ستحل مشكلة النطاق، إلا أن رئيس جنرال موتورز، مارك ريوس، أوضح أن الناس يرغبون في القيادة لأطول فترة ممكنة بدون دفع أي أموال، داعمًا كلامه بدراسة تقول إن العملاء يريدون نطاقًا لا يقل عن 500 كم.





الجدير بالذكر أن ماري بارا، المدير التنفيذي لجنرال موتورز كانت قد قالت إن هذا النطاق يعد مثاليًا، مشيرة إلى أن بولت 2020 تقترب من الوصول إليه، حيث تمتلك نطاق قدره 420 كم لكل شحنة.





وإحدى القضايا الملحة الأخرى هي عدم وجود بنية تحتية قوية الشحن، ويقول ريوس إن الأبحاث أظهرت أن نقص محطات الشحن هو السبب في أن العديد من المستهلكين قرروا عدم شراء سيارة كهربائية، ولحل هذه المشكلة، يدعو ريوس الشركات المصنعة للسيارات وغيرها إلى العمل معًا وبناء أكبر عدد ممكن من محطات الشحن العامة، كما تريد الشركة في أن تزداد محطات الشحن الخاصة، لأن حوالي 95% من الشحن يتم في المنزل أو في أماكن العمل، لذا فيجب على الشركات تكوين شراكات مع مقاولين يمكنهم تثبيت محطات شحن خاصة في منزلك بسهولة.





أخيرًا وليس آخرًا هي مسألة التكلفة، فبينما تكلف السيارات الكهربائية عادة آلاف الدولارات أكثر من سيارات الطاقة التقليدية، فيقول ريوس أنه في غضون عقد سيحدث التكافؤ بين السعرين، وربما في وقت أقرب، حيث ستنخفض الأسعار، ولكن قال مسؤول تنفيذي أن هذا التكافؤ أيضًا سيأتي من زيادة التكاليف التنظيمية على محركات البنزين والديزل، لتكون بذلك أكثر تكلفة مما هي عليه اليوم.



