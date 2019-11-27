ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

خلال 10 أيام.. مدرسة قيادة السيارات للنساء بإحدى مناطق السعودية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:54 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
يتابع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مستجدات مشروع إنشاء مدرسة قيادة السيارات للسيدات بمنطقة عسير والتي سبق أن أعلن عن إنشائها في وقتٍ سابق. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة الدكتور أسامة الحيزان، أنه تم البدء في أعمال التسوية والتفجير في الأرض التي سيقام عليها مبنى المدرسة على طريق الملك فهد بأبها؛ فيما سيبدأ مقاول المشروع أعمال البناء خلال الأيام العشرة القادمة؛ وسيكون العمل على فترتين يوميًا لضمان سرعة إنجاز المشروع.

وأشار الدكتور الحيزان إلى أن مدرسة «تطوير» لتعليم قيادة السيارات التي يجري تنفيذها في عسير على مساحة 70 ألف متر مربع، ستكون واحدة من كبريات مدارس تعليم قيادة المركبات في المملكة، وتحتوي على تصميم ميدان تدريبي يشمل جميع المهارات والتمارين المعتمدة من إدارة المرور والمطبقة في جميع مدارس «تطوير» وفقا لـ عكاظ.

وتم تصميم ميدان التدريب بالتعاون مع شركة نمساوية تُعد إحدى أكبر الشركات الهندسية المتخصصة في العالم لتصميم وهندسة ميادين التدريب للمركبات؛ كما تم تصميم مبنى المدرسة بواجهات عصرية متماشية مع بيئة منطقة عسير.

وقدم الدكتور الحيزان شكره لأمير منطقة عسير الذي كان يتواصل معهم ومدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي بشكل يومي؛ وسهل العديد من العوائق وذلل الكثير من الصعاب التي واجهتهم؛ وذلك سيكون دافعًا لإنجاز المشروع حسب الجدول الزمني المحدد.
Advertisements

ترشيحاتنا

هل يجوز الصلاة بقراءة آية واحدة من القرآن؟.. علي جمعة يجيب

فستان أخضر.. ليلى علوي فى إطلالة تبرز نحافتها بمهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

المتوفاة عاملة مساج.. التحريات في حريق «جولدز جيم»: النيران اندلعت بغرفة الساونا لعطل في ترموستات فصل الحرارة

إحباط تهريب 3 أطنان حشيش و33 ألف قرص مخدر داخل شحنة تفاح.. فيديو

بعد حبسها.. بوسي بإطلالة محتشمة في أحدث ظهور لها

الفشار مش للتسلية.. تعرف على فوائده الصحية

AdvertisementS

بسنت راحت فين.. اختفاء طالبة المرج فى ظروف غامضة اثناء عودتها من الجامعة.. أسرتها: لقينا مفاتيحها فى ميكروباص| فيديو وصور

زي الخطيب.. تركي آل الشيخ يعلق على الإساءة الموجهة إلى مرتضى منصور

بعد تصرفها المفاجئ.. 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله

وفاة أشهر مقدم برامج طهي خلال التصوير بـ دولة عربية

بعد كليب نمبر وان.. فنان شاب يعتزل التمثيل بسبب محمد رمضان

لأول مرة .. القوات المسلحة تنشر فيديو لاعترافات الإرهابى هشام عشماوي

العلاوات الخمس وزيادة المعاشات.. مفاجأة البرلمان للمتقاعدين في 2020

نشرة الفن.. نيللي كريم في المستشفى .. محمد رمضان يتسبب في اعتزال فنان.. تعليق زوجة احمد الفيشاوي على كلام حماتها

الدوري المصري.. الأهلي يمتع جماهيره.. ورحيل تركي ال الشيخ وجروس ورطة فى بيراميدز والزمالك

ست فاضلة ومدلعاه آخر دلع | زوجة احمد الفيشاوي تعلق على كلام سمية الألفي

شبح إلغاء السوبر الأفريقي يطارد الزمالك والترجي .. تفاصيل

شاهد آخر ظهور لـ طالبة المرج المختفية أثناء عودتها من الجامعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ماكياج جذاب وملابس سوداء | زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها فى أحدث ظهور

شبهي فعلا | رضوى الشربيني تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة .. شاهد

أطباء ينجحون في استئصال كلية وزنها 7.4 كيلو جرام من مريض خمسيني