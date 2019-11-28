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تعليم

اعرض مشكلتك.. حوار مفتوح بين الطلاب وعميد آداب كفر الشيخ .. صور

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:22 ص
كلية الآداب بجامعة
كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان
شهدت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ،امس ، تفعيل أولى فعاليات مبادرة "اعرض مشكلتك .. اسأل العميد"، والتي يناقش فيها طلاب الكلية من مختلف الأقسام العلمية والفرق الدراسية، الدكتور وليد شوقي البحيري، عميد كلية الآداب؛ لعرض مشاكلهم وشكاواهم ومقترحاتهم.

ووجه الطلاب المشاركون في اللقاء الذي جمعهم مع عميد الكلية بإحدى المدرجات، أسئلة مباشرة وصريحة حول بعض الشكاوى والملاحظات وإبداء الآراء في بعض الأمور التي تخص الدراسة والامتحانات وتُسهل أمور العملية التعليمية.

ولم ينتهِ اللقاء الذي جمع طلاب الكلية مع العميد، حتى خرجوا بتوصيات مهمة، منها إجراء استبيان إلكتروني لإبداء الطلاب آراءهم فيه والإجابة عن الأسئلة بكل شفافية وحرية حول المقررات الدراسية وآرائهم في أداء وشرح أعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، على عقد اللقاء شهريًا مع الطلاب، وأن الهدف منه الاستماع إلى آراء وأفكار أبنائنا الطلاب وحل أي مشاكلهم تواجههم، وتوجيه أي أسئلة له مباشرة، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء استبيان إلكتروني لا يظهر به اسم الطالب لإبداء جميع آرائهم بكل حرية.

وكان الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قد وجه عمداء الكليات بالتواصل المستمر مع الطلاب، وعقد اللقاءات المباشرة معهم والاستماع إلى أفكارهم وآرائهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، وتذليل جميع المشكلات التي تواجه الطلاب.

اعرض مشكلتك.. حوار مفتوح بين الطلاب وعميد آداب كفر الشيخ .. صور
اعرض مشكلتك.. حوار مفتوح بين الطلاب وعميد آداب كفر الشيخ .. صور
اعرض مشكلتك.. حوار مفتوح بين الطلاب وعميد آداب كفر الشيخ .. صور
اعرض مشكلتك.. حوار مفتوح بين الطلاب وعميد آداب كفر الشيخ .. صور
اعرض مشكلتك.. حوار مفتوح بين الطلاب وعميد آداب كفر الشيخ .. صور
اعرض مشكلتك.. حوار مفتوح بين الطلاب وعميد آداب كفر الشيخ .. صور
اعرض مشكلتك.. حوار مفتوح بين الطلاب وعميد آداب كفر الشيخ .. صور
اعرض مشكلتك.. حوار مفتوح بين الطلاب وعميد آداب كفر الشيخ .. صور
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