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منوعات

مواقف مجانية في الإمارات خلال إجازة اليوم الوطني.. اعرف التوقيتات

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:58 م
صدى البلد
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سعيد العربي
أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي عن مجانية المواقف بدءًا من الأحد المقبل حتى صباح الأربعاء المقبل بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد واليوم الوطني.

وأكد المركز ضرورة الوقوف في الأماكن المخصصة وعدم إعاقة حركة المركبات، إضافةً إلى عدم الوقوف في المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً حتى 8:00 صباحًا، تجنبًا للمخالفات.

وأفاد المركز بأنه سيتم إغلاق جميع مراكز إسعاد المتعاملين أثناء الإجازة بدءًا من الأحد الأول من ديسمبر على أن يستأنف العمل في يوم الأربعاء الرابع من ديسمبر.

أما عن مواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام والعبارات في إمارة أبوظبي فستعمل حسب جداول مواعيدها الاعتيادية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية وأيام الجمعة دون أي تغيير.
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