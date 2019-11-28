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مرأة

بيبي بلو.. شمس الكويتية بإطلالة أنثوية في حفل غنائي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:17 ص
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
شاركت المطربة شمس الكويتية، بفيديو عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وذلك خلال إحيائها إحدى الحفلات، وقد ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة للغاية، وهو ما عبر عنه متابعوها عبر تعليقاتهم.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: تجاوزت أسوأ اللحظات بمفردي بينما كان الجميع يصدق أنني بخير"‬ #فخورة_بنفسي_وقوتها #شمس_انا_احبك 💚.

وظهرت شمس الكويتية بفستان طويل باللون البيبي بلو من الدانتيل الناعم، واختارت حذاء من نفس اللون، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها، وأبرز الفستان من رشاقتها، وأنوثتها بشكل كبير.

وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ورائعة، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، والماسكرا، مع وضع أحمر الشفاه باللون الكشميري.

وأكملت شمس الكويتية إطلالتها بارتداء بعض الإكسسوارات الناعمة، حيث اختارت أسورة باللون الفضي وقلادة بسيطة من نفس اللون وخلخال ناعم.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
شمس الكويتية شمس الكويتية
شمس الكويتية شمس الكويتية
بيبي بلو.. شمس الكويتية بإطلالة أنثوية في حفل غنائي
بيبي بلو.. شمس الكويتية بإطلالة أنثوية في حفل غنائي
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