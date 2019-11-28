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سيارات

شاحنة عملاقة بقوة 3,974 حصان تباع مقابل 50 مليون ريال في الرياض

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
استضاف مزاد الرياض العالمي شاحنة “ثور 24” العملاقة بقوة 3974 حصان بفضل محركين V12 و12 سوبر تشارجر، وقد قام الأمريكي مايك هارا بصنع الشاحنة بنفسه قبل عرضها في مزاد الرياض هذا الأسبوع.

وقد وصل سعر الشاحنة إلى حوالي 50 مليون ريال، وقد احتاج صاحبها لسبعة أعوام و25 مليون ريال لصنعها، ما يعني تحقيقه لربح ممتاز، وتزن الشاحنة قرابة 15 طن، وفي الواقع لم يتم نقلها وشحنها للرياض لعرضها في المزاد، لأنه لكم أن تتخيلوا مصاريف الشحن الهائلة لمركبة كهذه.

هذه الشاحنة ثقيلة للغاية لدرجة أنها تحتاج لثلاث مظلات خلفية “”باراشوتات” للتوقف أثناء السرعات العالية، لأن المكابح وحدها غير قادرة على التحكم بها، كما أن الشاحنة مزودة بمحرك طائرات مروحية نفاثة لتوليد الطاقة لتلفاز عملاق 40 إنش ونظام صوت الشاحنة.

من الواضح أن التحكم في شاحنة كهذه سيكون بالغ الصعوبة، ونأمل أن نرى تجربة واقعية لها من صاحبها الجديد أثناء وصولها لسرعتها القصوى المفترضة عند 209 كم\س.
شاحنة عملاقة بقوة 3,974 حصان تباع مقابل 50 مليون ريال في الرياض
شاحنة عملاقة بقوة 3,974 حصان تباع مقابل 50 مليون ريال في الرياض
شاحنة عملاقة بقوة 3,974 حصان تباع مقابل 50 مليون ريال في الرياض
شاحنة عملاقة بقوة 3,974 حصان تباع مقابل 50 مليون ريال في الرياض
شاحنة عملاقة بقوة 3,974 حصان تباع مقابل 50 مليون ريال في الرياض
شاحنة عملاقة بقوة 3,974 حصان تباع مقابل 50 مليون ريال في الرياض
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شاحنة عملاقة بقوة 3,974 حصان تباع مقابل 50 مليون ريال في الرياض

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