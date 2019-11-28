حكومة إيران تعلن خسائرها بعد احتجاجات 15 نوفمبر.. 200 ألف نزلوا للشوارع احتجاجا على رفع البنزين

- إدانة خامنئي لم توقف المتظاهرين

- قوات الباسيج كلمة السر في قمع المظاهرات - هيومن رايتس تفضح ممارسات النظام.. يخفي الأرقام الحقيقية لعدد القتلى - 7 آلاف معتقل في التظاهرات





دانت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، السلطات الإيرانية؛ جراء الاحتجاجات التي ضربت المدن الإيرانية خلال الأسبوعين الماضيين، التي أوغلت فيها هذه السلطات في استخدام العنف وقتل المتظاهرين، بينما كشفت الحكومة بطهران عن حجم أكبر احتجاجات مناهضة لها في تاريخها منذ 40 عامًا، حيث قال مسؤول إن 200 ألف شخص شاركوا بها، واعتُقل أكثر من 7 آلاف شخص، بحسب ما ذكرت صحيفتا "ذا هيل" و"فويس أوف أمريكا".





ومع خروج المظاهرات في إيران ضد غلاء البنزبن في 15 نوفمبر الجاري، وصف المرشد الأعلى علي خامنئي المظاهرات، بأنها أعمال "مؤامرة خطيرة للغاية". وقال إن الاضطرابات التي اندلعت في البداية بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتي تصاعدت بعد ذلك ، قد تم قمعها بالكامل.





حصيلة غير معروفة للقتلى

لم تذكر إيران أي حصيلة رسمية للقتلى ، لكن منظمة العفو الدولية قالت هذا الأسبوع إنها وثقت مقتل 143 محتجًا على الأقل. وقد رفضت طهران هذا الرقم. ومن شأن ذلك أن يجعلها أكثر الاضطرابات دموية على الأقل منذ أن قامت السلطات بإخماد احتجاجات "الثورة الخضراء" عام 2009، وربما منذ ثورة عام 1979 التي أطاحت بالشاه.





كان من الصعب الإبلاغ عن تفاصيل الاضطرابات من خارج إيران ، خاصة بعد أن أغلقت السلطات الإنترنت لمدة أسبوع.قال سكان ووسائل إعلام حكومية إنه تمت استعادة الإنترنت في العاصمة طهران والعديد من المناطق الأخرى، بعد أن تم إعادة الاتصال بالإنترنت بشكل جزئي يوم الاثنين.





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وقالت وزارة الاستخبارات إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص على صلة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد تم اعتقالهم خلال الاضطرابات.





ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إيرنا) عن الوزارة قولها "هذه العناصر تلقت تدريبًا ممولًا من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) في بلدان مختلفة تحت غطاء أن تصبح مواطنًا صحفيًا".





وقال بيان للوزارة "تم اعتقال ستة أثناء مشاركتهم في أعمال الشغب وتنفيذ أوامر (CIA) ، واثنين أثناء محاولتهم ... إرسال معلومات إلى الخارج".





اقتصاد مدمر





يأتي العنف في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من عقوبات أمريكية أكثر تشددًا أدت إلى خفض صادرات النفط هذا العام ، ومع اندلاع مظاهرات حاشدة في العراق ولبنان ضد الحكومات التي بنيت حول فصائل بارزة مؤيدة لإيران.





السفاحون

ألقت حكومة طهران باللوم على "البلطجية" المرتبطين بخصومها في المنفى والأعداء الأجانب الرئيسيين للبلاد ، أي الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية.





بدأت الاضطرابات في 15 نوفمبر بعد أن أعلنت الحكومة، أحد أكبر منتجي النفط في أوبك ، عن ارتفاع أسعار البنزين. لكن الاحتجاجات تحولت بسرعة إلى سياسي ، حيث طالب المتظاهرون بإقالة كبار القادة.





وقال خامنئي في اجتماع مع قوات الباسيج التي شاركت في حملة القمع ضد الاحتجاجات: "مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة للغاية تم إنفاق الكثير عليها ... دمرها الناس".





حصيلة الخسائر

وقال وزير الداخلية عبد الرحمن رحماني فضلي إن 731 بنكا و 70 محطة بنزين و 140 موقعا حكوميا أحرقت. وقال إن أكثر من 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن تعرضت للهجوم ، في تصريحات نقلتها إيرنا.





عدد المتظاهرين

وفقًا لإيرنا ، قال رحماني فضلي إن ما يصل إلى 200 ألف شخص شاركوا في جميع أنحاء البلاد في الاضطرابات، لكن تقول منظمات أن العدد يفوق ذلك بكثير. وقال مسئول وعضور بلجنة الأمن القومي بالبرلمان ، إنه تم اعتقال حوالي 7000 شخص.





واجه الإيرانيون العاديون صراعا صعبا على نحو متزايد لتلبية احتياجاتهم منذ العام الماضي عندما انسحبت واشنطن من صفقة نووية بين إيران والقوى العالمية وفرضت عقوبات على إيران. وبموجب الاتفاقية ، تم تخفيف العقوبات الأمريكية وغيرها من العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.





لماذا العقوبات؟

وتقول الإدارة الأمريكية إن العقوبات تهدف إلى إجبار طهران على التفاوض حول صفقة أكثر شمولًا ، تغطي كل شيء من طموحاتها النووية إلى أنشطة إيران في الشرق الأوسط. وتقول إيران إنها لن تعقد محادثات حتى يتم رفع العقوبات.





وقال وزير النفط بيجان زانجانه إن الاستهلاك اليومي للبنزين انخفض بنحو 20 مليون لتر يوميًا منذ ارتفاع الأسعار ، وفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية. قالت شركة توزيع الوقود الحكومية الثلاثاء إن الاستهلاك اليومي بلغ نحو 98 مليون لتر قبل الارتفاع.





أدت سياسة واشنطن المتمثلة في فرض "أقصى قدر من الضغط" إلى ضرب الاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط ، والذي يكافح من أجل مواجهة التضخم المتزايد ، والبطالة المتزايدة ، وتراجع العملة الريال ، وفساد الدولة.





وقالت الحكومة إن ارتفاع سعر البنزين بنسبة 50٪ على الأقل يهدف إلى جمع حوالي 2.55 مليار دولار سنويًا لتمويل إعانات إضافية لـ 18 مليون عائلة من ذوي الدخول المنخفضة.





ماذا قالت هيومان رايتس ووتش؟

من جانبها، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيرانية، "بالتستر المتعمد" على أعداد القتلى والمعتقلين خلال قمع التظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في منتصف هذا الشهر.





واندلعت الاحتجاجات في إيران الخاضعة لعقوبات أمريكية مشددة في 15نوفمبر، بعد ساعات من الإعلان المفاجئ عن رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 300%. ونُشرت أنباء عن حالات وفاة واعتقالات مع نشر قوات الأمن لكبح جماح التظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، حيث أحرقت عشرات المصارف ومحطات الوقود ومراكز الشرطة.





ومع ذلك، لم يتضح حجم الحملة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انقطاع شبكة الإنترنت التي حجبت خلال الاضطرابات في خطوة يعد الهدف منها الحد من انتشار أشرطة فيديو لأعمال العنف.





وأعلنت هيومن رايتس ووتش أن السلطات "تعمدت التستر على حجم القمع الجماعي ضد المتظاهرين"، ودعتها إلى "الإعلان فورًا عن عدد الوفيات والتوقيفات وحالات الاحتجاز والسماح بإجراء تحقيق مستقل في ما تردد عن حدوث تجاوزات".





وانتقد نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط، مايكل بيج، إيران لأنها "رفضت تقديم العدد الدقيق للقتلى وبدلًا من ذلك هددت المعتقلين بالموت".





وذكرت هيومن رايتس ووتش في بيان أن جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، قدرت عدد القتلى بما لا يقل عن 140 شخصًا وعدد المعتقلين بنحو سبعة آلاف شخص خلال الاحتجاجات. وقال بيج إن "إبقاء العائلات بلا أنباء حول مصير أحبائها مع إشاعة جو الخوف والعقاب هي استراتيجية حكومية متعمدة لخنق المعارضة".







وأكد المسؤولون الإيرانيون مقتل خمسة أشخاص وأعلنوا حتى الآن اعتقال حوالي 500 آخرين، من بينهم حوالي 180 ممن "تزعموا" الاحتجاجات.. لكن كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية حسين نقوي حسيني أن السلطات اعتقلت حوالى 7 الآف شخص خلال الاحتجاجات التي اندلعت في 28 محافظة إيرانية الأسبوعين الماضي.





ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نقوي حسيني قوله ان مسؤولين من الاجهزة الأمنية ابلغوا نواب البرلمان ان حملة الاعتقالات المستمرة شملت نحو 7 الآف شخص.





ماذا قال بومبيو؟

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "تلقينا حتى الآن ما يقرب من 20 ألف رسالة ومقاطع فيديو وصور وملاحظات عن انتهاكات النظام من خلال خدمة تلغرام للمراسلة"، وهو تطبيق مشفَّر. ونسب المسؤولون الإيرانيون العنف خلال المظاهرات إلى تدخل "بلطجية" يدعمهم أنصار عودة نظام الشاه وأعداء إيران الرئيسيون، منهم الولايات المتحدة وإسرائيل. وشهد التوتر بين طهران وواشنطن تصعيدًا جديدًا في مايو 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق حول برنامج إيران النووي الذي أدى إلى فرض قيود على نشاطها النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.