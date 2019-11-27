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رياضة

سواريز يسقط حكم مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند أرضاً.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:58 م
صدى البلد
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أحمد هاني
شهدت مباراة برشلونة مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، موقفًا طريفًا في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة السادسة، فى دورى أبطال أوروبا.

وسقط الحكم الفرنسي كليمان، بعد اصطدام تمريرة سواريز القوية، فى وجه، لتسقطه أرضا، قبل أن يكمل المباراة بشكل عادى. 

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 8 نقاط، ثم دورتموند فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، 

ويلتقى إنتر ميلان الإيطالي صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط فى نفس التوقيت مع مضيفه سلافيا براج التشيكى الأخير برصيد نقطتين.

وتمثل مواجهة اليوم، اختبارًا هامًا لكتيبة إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، والذي يبحث عن فوزه الثالث بدور المجموعات، من أجل تأمين صدارة المجموعة السادسة، وضمان تأهله إلى دور الـ16 بالبطولة الأوروبية أو يحتاج للتعادل، في حال انتهاء مواجهة سلافيا براج وإنتر ميلان بالتعادل أيضا.

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