استمرار معسكر الطلاب ذوي القدرات الخاصة في المعاهد الأزهرية

تواصل الإدارة المركزية لرعاية الطلاب ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، فعاليات المعسكر الطلابي لذوي القدرات الخاصة، والذي يقام ببيت شباب الأزهر ببورسعيد خلال الفترة من 23 إلى 28 نوفمبر 2019.





ويتكون المعسكر من 36 طالبًا من منطقتي البحيرة والدقهلية الأزهرية، وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمعسكر استقبال وتسكين الطلاب وشرح برنامج وأهداف المعسكر.





يأتي المعسكر تحت عنوان "الصمود والتحدي"، ويهدف لإكساب الطلاب ذوي القدرات الخاصة المهارات اللازمة للاعتماد على النفس، والقدرة على مواجهة الصعاب والتغلب عليها، وذلك انطلاقًا من حرص الأزهر الشريف على تقديم الرعاية الكاملة لأبنائنا الطلاب وخاصة "ذوي القدرات الخاصة".





ويتضمن المعسكر تنظيم العديد من الفعاليات وورش العمل وتدريب الطلاب المكفوفين على طريقة برايل والعصا البيضاء وكذلك تدريب المعلمين على كيفية التعامل مع الطلاب ذوي القدرات الخاصة.



