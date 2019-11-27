برشلونة إلى دور الـ 8 بثلاثية في شباك دورتموند بدوري الأبطال .. فيديو

تأهل فريق برشلونة الإسباني إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه بمباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات، على ضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف دون رد.





جاء هدف سواريز برشلونة فى الدقيقة 29 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من ميسي، انفرد على إثرها بالمرمى، ليضعها من بين قدمي حارس دورتموند، لتصبح النتيجة تقدم البارسا، جاء هدف ميسي فى الدقيقة 33 من زمن اللقاء في مباراة البرغوث الـ 700 .





فيما جاء هدف برشلونة فى الدقيقة 67 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من ميسي، انفرد على أثرها بمرمى دورتموند، ويضعها على يساره





وأحرز سانشو هدف بروسيا الوحيد فى الدقيقة 77 من زمن اللقاء، من تصويبة قوية، فشل تير شتيجن فى التصدى لها، لتصبح النتيجة تقدم البارسا، بنتيجة 3 - 1.



