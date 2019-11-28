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برلمان

بعد تعيين نواب المحافظين.. برلماني: دمج الشباب في السلطة التنفيذية أمر يحسب للقيادة السياسية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:32 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إنه لأول مرة يكون هناك تخطيط ودراسة سابقة لوجود نواب للمحافظين تم اختيارهم بعناية كبيرة لخدمة مشروعات الدولة وإصلاحاتها السياسية والاقتصادية، دون الاعتماد الروتين المتبع سابقًا في عدم الاكتراث لدور الشباب السياسي.

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصرحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السياسية الجديدة التي اتبعتها القيادة السياسية من دمج الشباب للمشاركة في السلطة التنفيذية، بادرة طيبة، ومن المتوقع أن يتقلدوا مناصب تنفيذية أعلى فيما بعد، لاسيما أنهم نجحوا في الحصول على ثقة الحكومة خلال الفترة الماضية.

وأشار النائب إبراهيم نظير، إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية في الدولة، باختيار المسئولين السياسيين ذوي الخبرة العلمية واتباع سياسة الباب المفتوح للمسئول والنزول إلى الشارع للوقوف على مطالب الجماهير.

وتابع "دمج الشباب في السلطة التنفيذية، أمر يحسب للقيادة السياسية والحكومة، فلأول مرة يكون هناك تمكين بهذه الصورة للشباب من المناصب التنفيذية".


وشهدت اختيارات القيادة السياسية لـ نواب المحافظين الجدد تفضيل شباب تتراوح أعمارهم بين 29 و 32 عاما ليقودوا حقبة جديدة من تطوير إدارة المحليات فى مصر.

وتم إجراء حركة جديدة للمحافظين ونوابهم بمصر بعد ساعات قليلة، مشيرة إلى حركة المحافظين الجديدة سوف تشمل ١6 محافظا، و13 نائب محافظ، وفيما يلي سنتعرف على القائمة الكاملة لـ حركة نواب المحافظين الجديدة.

المؤهلات العلمية لـ نواب المحافظين

عمرو مجدى البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ

ماجستير القانون العام جامعة طنطا ، باحث قانونى بالمكتب الفني لمحافظ كفر الشيخ ، منسق عام رابطة خريجي الأكاديمية الوطنية للتأهيل
والتدريب.

هند محمد عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

ماجستير حقوق جامعة اينديانا بأمريكا، مساعد قنصل فى سفارة بيرو بمصر، مدير تنفيذى بوكالة ODE للدعاية.

الدكتورة جاكلين عازر عبدالحليم نائب محافظ الإسكندرية.

دكتوراة الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي، مدرس مساعد بكلية الطب.

مهندس إيناس سمير حافظ نائب محافظ جنوب سيناء

ماجستير العمارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مساعد خبير بهيئة التخطيط العمراني، معيد بقسم الهندسة المعمارية أكاديمية الشروق.

مهندس محمد عبدالحميد راضي نائب محافظ المنوفية

ماجستير هندسة الحاسب الآلي – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مهندس بشركة جنوب الوادى للبترول، مهندس بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، انتداب مديرا لإدارة التخطيط الاستراتيجى والمتابعة بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب للقيادة.

أحمد سامى القاضى نائب محافظ قنا

ماجستير تسويق إلكترونى، مدير علاقات العملاء الأفراد قطاع الصفوة بدرجة رئيس قسم

أحمد شعبان سليمان نائب محافظ أسوان

ماجستير التاريخ الحديث والمعاصر جامعة أسوان، معاون السكرتير العام بمحافظة أسوان.

أما عن القائمة الكاملة لـ النواب فى حركة المحافظين فإنها جاءت على النحو التالي:

نواب المحافظين

محمد محمود إبراهيم نائبا لـ محافظ المنيا

حسام فوزى نائبا لـ محافظ القاهرة المنطقة الشمالية

أحمد النبوى عطا نائبا لـ محافظ الغربية

سمير محمد حماد نائبا لـ محافظ القليوبية

جاكلين عازر نائبا لـ محافظ الإسكندرية

حازم عمر نائبا لـ محافظ قنا

غادة يحيى نائبا لـ محافظ أسوان

أحمد محمود عبد العاطى نائبا لـ محافظ الشرقية

إيناس سمير نائبا لـ محافظ جنوب سيناء

عمرو عثمان نائبا لـ محافظ بورسعيد

لبنى عبد العزيز نائبا لـ محافظ الشرقية

عمرو مجدى البشبيشى نائبا لـ محافظ كفر الشيخ

بلال السعيد نائبا لـ محافظ بنى سويف

جيهان عبد المنعم نائبا لـ محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

إبراهيم ناجى الشهابى نائبا لـ محافظ الجيزة

هيثم فتحى الشيخ نائبا لـ محافظ الدقهلية

حازم عمر نائبا لـ محافظ سوهاج

هند محمد أحمد نائبا لـ محافظ الجيزة

إسلام محمد إبراهيم نائبا لـ محافظ دمياط

محمد إبراهيم لطفى نائبا لـ محافظ المنوفية

دينا الدسوقى نائبا لـ محافظ مطروح

أحمد شعبان نائبا لـ محافظ أسوان

محمد عماد عبد القادر نائبا لـ محافظ الفيوم
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