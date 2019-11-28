ليفربول ضد نابولي .. الريدز يفشل في الفوز ويتعادل على أرضه 1-1

فرض فريق نابولي التعادل على مضيفه ليفربول بهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



وسجل المهاجم البلجيكي، درايس ميرتينز، هدف التقدم للفريق الإيطالي، في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.



وأدرك المدافع الكرواتي ، ديان لوفرين، التعادل لأصحاب الأرض للريدز، في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "انفيلد".



وقرر كلوب الدفع بالمصري محمد صلاح أساسيا في تشكيل الفريق أمام نابولي.



ورفع ليفربول رصيده بعد هذا التعادل إلى 10 نقاط، واحتفظ بصدارة المجموعة الخامسة، متقدما بفارق نقطة واحدة على وصيفه نابولي.