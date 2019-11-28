أخبار البرلمان.. عبد العال يعود من قبرص استعدادا للجلسة الطارئة.. وهدية 2020 لأصحاب المعاشات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة الاربعاء 27 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛نستعرضها فيما يلي:
العلاوات الخمس وزيادة المعاشات.. مفاجأة البرلمان للمتقاعدين في 2020
لا يزال أصحاب المعاشات يطمحون إلى الكثير بشأن نسبة المعاشات التي يحصلون عليها، رغم الزيادة الأخيرة التي نص عليها قرار الرئيس ومررها البرلمان في قانون جديد، والذي ينص على منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه وأقرت هذه الزيادات والقرارات في الموازنة العامة للدولة 2019/2020، في يوليو الماضي من قبل مجلس النواب وتطبيقها بداية من شهر يوليو الماضي.
دعما للمستثمرين وخدمة لـ المواطن.. البرلمان يطالب بتخفيض أسعار الغاز لمصانع الأسمنت والسيراميك
قال النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن خفض أسعار الغاز للمصانع أمر مهم للغاية، ويؤدي لتراجع أسعار المنتجات، نتيجة انخفاض التكلفة، وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان أحد الأسباب التي دفعت لجنة الصناعة لمطالبة الحكومة بخفض أسعار الغاز للمصانع.
استعدادا للجلسة الطارئة بالبرلمان.. عبد العال يصل القاهرة بعد زيارة قبرص
وصل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلي القاهرة عائدًا من قبرص مختتمًا زيارة برلمانية شارك خلالها على رأس وفد برلماني في المؤتمر الـ ١٣ لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة بمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط.
عبدالعال يدعو إلى إنشاء جمعية صداقة مع برلمانات الدول الأوروبية
في إطار الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، وعلى هامش مشاركته في المؤتمر الـ13 لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة فى قبرص، التقى اليوم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مع إيفان براجوفيتش رئيس برلمان جمهورية الجبل الأسود.
بعد تعيين 5 نواب محافظين من أعضائها..«تنسيقية شباب الأحزاب».. عام ونصف من إثبات الذات وإعادة الروح للحياة الحزبية
وبالتزامن مع هذا الحدث التاريخي في مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نسلط الضوء على بداية نشأت التنسيقية وكيف تطورت، حتى وصلت لهذه المكانة.
سرعة الإنترنت ستصل إلى المعدل العالمى.. مزايا بالجملة للقمر الصناعى المصرى طيبة 1 بعد إطلاقه
قال النائب محمد عقل ، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان إن انطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1 سيضع مصر على الخريطة التكنولوجية العالمية ، مشيرا إلى أن مصر تسعى لكى تكون فى مصاف الدول التكنولوجية خلال الفترة المقبلة.
العلاوات الخمس وزيادة المعاشات.. مفاجأة البرلمان للمتقاعدين في 2020
لا يزال أصحاب المعاشات يطمحون إلى الكثير بشأن نسبة المعاشات التي يحصلون عليها، رغم الزيادة الأخيرة التي نص عليها قرار الرئيس ومررها البرلمان في قانون جديد، والذي ينص على منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه وأقرت هذه الزيادات والقرارات في الموازنة العامة للدولة 2019/2020، في يوليو الماضي من قبل مجلس النواب وتطبيقها بداية من شهر يوليو الماضي.
دعما للمستثمرين وخدمة لـ المواطن.. البرلمان يطالب بتخفيض أسعار الغاز لمصانع الأسمنت والسيراميك
قال النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن خفض أسعار الغاز للمصانع أمر مهم للغاية، ويؤدي لتراجع أسعار المنتجات، نتيجة انخفاض التكلفة، وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان أحد الأسباب التي دفعت لجنة الصناعة لمطالبة الحكومة بخفض أسعار الغاز للمصانع.
استعدادا للجلسة الطارئة بالبرلمان.. عبد العال يصل القاهرة بعد زيارة قبرص
وصل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلي القاهرة عائدًا من قبرص مختتمًا زيارة برلمانية شارك خلالها على رأس وفد برلماني في المؤتمر الـ ١٣ لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة بمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط.
عبدالعال يدعو إلى إنشاء جمعية صداقة مع برلمانات الدول الأوروبية
في إطار الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، وعلى هامش مشاركته في المؤتمر الـ13 لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة فى قبرص، التقى اليوم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مع إيفان براجوفيتش رئيس برلمان جمهورية الجبل الأسود.
بعد تعيين 5 نواب محافظين من أعضائها..«تنسيقية شباب الأحزاب».. عام ونصف من إثبات الذات وإعادة الروح للحياة الحزبية
وبالتزامن مع هذا الحدث التاريخي في مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نسلط الضوء على بداية نشأت التنسيقية وكيف تطورت، حتى وصلت لهذه المكانة.
سرعة الإنترنت ستصل إلى المعدل العالمى.. مزايا بالجملة للقمر الصناعى المصرى طيبة 1 بعد إطلاقه
قال النائب محمد عقل ، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان إن انطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1 سيضع مصر على الخريطة التكنولوجية العالمية ، مشيرا إلى أن مصر تسعى لكى تكون فى مصاف الدول التكنولوجية خلال الفترة المقبلة.