أخبار البرلمان.. عبد العال يعود من قبرص استعدادا للجلسة الطارئة.. وهدية 2020 لأصحاب المعاشات

لا يزال أصحاب المعاشات يطمحون إلى الكثير بشأن نسبة المعاشات التي يحصلون عليها، رغم الزيادة الأخيرة التي نص عليها قرار الرئيس ومررها البرلمان في قانون جديد، والذي ينص على منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه وأقرت هذه الزيادات والقرارات في الموازنة العامة للدولة 2019/2020، في يوليو الماضي من قبل مجلس النواب وتطبيقها بداية من شهر يوليو الماضي.قال النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن خفض أسعار الغاز للمصانع أمر مهم للغاية، ويؤدي لتراجع أسعار المنتجات، نتيجة انخفاض التكلفة، وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان أحد الأسباب التي دفعت لجنة الصناعة لمطالبة الحكومة بخفض أسعار الغاز للمصانع.وصل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلي القاهرة عائدًا من قبرص مختتمًا زيارة برلمانية شارك خلالها على رأس وفد برلماني في المؤتمر الـ ١٣ لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة بمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط.