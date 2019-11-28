لأول مرة.. ١٠ معلومات عن كيا سيلتوس 2020

تم الكشف عن كيا سيلتوس 2020 الجديدة كليًا مؤخرًا لتكون أصغر SUV من العلامة الكورية مع مميزات متطورة، وقد وصل الطراز أخيرًا إلى السعودية استعدادًا لطرحه، رسميًا بشهر ديسمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن الأسعار حينها، لذا سنقوم اليوم بتسليط الضوء على أهم 10 معلومات يجب معرفتها عنها.



- تقدم تصميما خارجيا يمزج بين الطابع الشبابي والخطوط الحادة ومظهر الـSUV التقليدي، مع بروز شبكة التهوية الأيقونية على شكل أنف النمر لتؤكد على هوية العلامة الكورية.



- تتمتع بمصابيح أمامية LED ومصابيح ضباب وجنوط بقياسات بين 16 و17 و18 إنشا.



- تحمل شاشة معلومات ترفيهية كبيرة 10.25 إنش في منتصف لوحة القيادة.



- نظامها الصوتي فاخر من شركة Bose ذو 8 مكبرات صوت.



- تتمتع مقصورتها بطابع شبابي حديث عالي التقنية خاصة عبر لوحة العدادات الرقمية قياس 7 إنشات.



- تضم الداخلية مقاعد بأنظمة تبريد مع منافذ شحن USB للأجهزة الإلكترونية المختلفة.



- أنظمة السلامة بها متقدمة وتشمل تقنية إدارة ثبات السيارة، والتي تجمع بين التحكم في الاحتكاك والثبات الإلكتروني.



- يمكنها مساعدة السائق في الركن عبر كاميرا ومستشعرات خلفية تسهل المهمة للغاية بالأماكن الضيقة.



- أنظمة منع غلق المكابح ومساعد تسلق التلال تساعد في الحصول على تجربة قيادة آمنة وسهلة.



- ستتوفر بمحركين: تنفس طبيعي 2 لتر 146 حصانا بناقل CVT متغير باستمرار أو تيربو 1.6 لتر 175 حصانا بناقل 7 سرعات مزدوج التعشيق.

