جهاز حماية المستهلك ينفذ قوافل اليوم المفتوح ببني سويف لحل شكاوى المواطنين

شارك اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك تنفيذ فعاليات القافلة التى ينفذها الجهاز ( اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين) ، وذلك بمقر الصالة المغطاة باستاد بني سويف الرياضي ، والتى يتم تنفيذها في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها بآليات غير تقليدية وتفعيلا لمبادرة "حياة كريمة" التي تهدف لرعاية الفئات الأكثر احتياجا.





وتم تفقد أقسام القافلة ومناقشة ممثلي الشركات والهيئات المشاركة في شكاوى المواطنين؛ لوضع حلول لها ، كما تم التأكيد على أهمية تكاتف الجهود لكل القطاعات والهيئات والمؤسسات الخدمية للنهوض بالمجتمع وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة أفضل والمساهمة في تقدم الوطن تنفيذا لخطط واستراتيجية الدولة المصرية.





عقدت ندوة بجامعة بني سويف للتوعية بمفاهيم وحقوق المستهلك وآليات حصول المواطن على حقوقه فى مجال المنظومة الاستهلاكية والتى يؤكدها قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018، وإبراز دور الدولة فى الاهتمام بضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلكين وذلك بمشاركة طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ورموز من المجتمع المدنى بنطاق المحافظة





تجدر الإشارة الى أن المبادرة يتم تنفيذها بمشاركة أطراف المنظومة الاستهلاكية ، من القطاعين العام والخاص مثل شركات:المياه ، الكهرباء، الاتصالات ، السيارات ، الأجهزة الكهربائية،السلع، الخدمات ،وفي حضور رؤساء مديريات الخدمات المعنية ، لسرعة توفير الحلول وتوفير الجهد والوقت.





أكد السكرتير العام المساعد إن هذه المبادرة تدعم جهود محافظة بني سويف في مجال خدمة المواطنين والاستجابة لشكواهم ،وايجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم ،في كافة القطاعات الخدمية ، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بضرورة التلاحم مع المواطن ،والقرب منه ، لحل مشاكله وتوفير متطلباته ، مشيرا إلى رئاسته لجنة حماية المستهلك التى تم تشكيلها بقرار محافظ بنى سويف والتي تضم في تكوينها ممثلين عن فرع الجهاز بالمحافظة بالإضافة إلى التموين والصحة والطب البيطري ، حيث تقوم اللجنة على مدار الأسبوع الواحد بحملات تفتيشية ومرور مفاجي على الأسواق والمحلات والمخابز وكافة المنشآت التجارية بمختلف أنواعها لمراقبة السلع والتأكد من صلاحية المعروض منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





ومن جهته قال اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل على حل شكاوى المواطنين المتعلقة بالمنظومة الاستهلاكية "سلع ،أجهزة كهربائية ،سيارات ،خدمات ،غاز ،كهرباء ،مياه ،اتصالات .. وغيرها" من خلال التواصل المباشر بين المواطنين ومسؤولي شركات المرافق والخدمات وبالتنسيق مع شركات القطاع الخاص تحت إشراف مباشر من مراقبين الجهاز لحماية المواطنين من الغش التجاري والاستغلال.





وطالب رئيس الجهاز المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو اية معلومات بشأنها، مؤكدًا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية ، موجها رسالة للتجار ومقدمى الخدمات للالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات، ومنوها عن أن الجهاز قد أتاح العديد من وسائل وآليات التواصل سواء من خلال الخط الساخن19588، أو عبر رقم الواتس آب 01030000602 لتلقى شكاوى المستهلكين بالمحافظات، أو رقم الواتس آب" خدمة المواطن رقيب" 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.



