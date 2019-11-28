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أخبار العالم

تعليق روسي جديد على الأوضاع في لبنان

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:35 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال سفير روسيا لدى لبنان، الكسندر زاسبكين، إن بلاده لا تتدخل في الشأن الداخلي للبنان، مؤكدًا أن موسكو تسعى لتحقيق توزان اقتصادي وسياسي لتخفيف الاضطرابات هناك.

وأضاف زاسبكين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، الأربعاء: " نريد في لبنان التوازن والمنافسة العادلة بين الجميع على الصعيد السياسي أو الاقتصادي في قطاعي الكهرباء والغاز وغيرهما، وحتى الآن مهمة القضاء على الارهاب في المنطقة لم تستكمل، ويجب على أوروبا القلق بحال حصول أزمة في لبنان، ويجب أن نتفاهم على التداعيات السلبية بحال تفاقم الأوضاع".

وتابع المسئول الروسي: "يجب اتخاذ القرار بالنسبة للحكومة والحوار وأولويات القضايا المطروحة فالاولوية هي للاستقرار والأمن في البلد، وروسيا لا تتدخل في الشأن اللبناني".

ودخلت الاحتجاجات اللبنانية شهرها الثاني، الأسبوع الماضي، دون أن يلوح في الأفق حل ينهي الأسباب التي خرج من أجلها المحتجون.

وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري من منصبه في 29 أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.
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