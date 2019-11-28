جامعة حلوان تنظم آخر فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لذوي الإعاقة البصرية

تنظم مكتبة المكفوفين بالمكتبة المركزية بجامعة حلوان اليوم اخر فاعليات المؤتمر العلمي الثالث بعنوان "إتاحة المحتوى الرقمي لذوي الإعاقة البصرية في مجال التعليم بين النظرية والتطبيق" ، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقة.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



و يحاضر في المؤتمر الدكتور أحمد خاطر المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، والمستشار العلمي لمكتبة المكفوفين.



ويتناول المؤتمر التطبيقات التى توفر الإتاحة لذوي الإعاقة البصرية فى مجالات الهواتف الذكية والحواسب الالية والأجهزة اللوحية.



وكانت قد بدأت فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 ويستمر حتى الخميس 28 نوفمبر 2019 بقاعة المؤتمرات بالدور الارضى بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعي بعين حلوان.