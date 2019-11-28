الاهتمام بالصحة والطرق والقضاء على القمامة أهم الملفات على مكتب محافظ المنوفية الجديد

أعلنت حركة المحافظين الجدد تعيين اللواء إبراهيم الشهاوي محافظا جديدا للمنوفية خلفا للواء سعيد عباس المحافظ السابق، ومحافظة المنوفية من المحافظات الكبيرة التي تتطلب حكمة كبيرة في إداراتها لوجود كثير من الملفات المطروحة على الساحة والتي تتطلب علاجا فوريا ونجد كثيرا من التحديات في مواجهة المحافظ الجديد والتي يفترض عليه العمل فيها سريعا ومن أهم هذه الملفات مشكلة القمامة التي أصبحت خطرا يداهم المحافظة ومشكلة الطرق التي تدهورت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.





وطريق شبين الكوم السادات من أهم الملفات المفتوحة أمام محافظ المنوفية والتي يجب عليه بدء العمل فيها سريعا لإنهاء هذا الطريق التي يتم العمل به منذ بضعة سنوات ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، ولأن هذا الطريق يعد من أهم الطرق بالمحافظة لأنه ينقل العمال بمصانع السادات علي مدار اليوم وعليه ضغط كبير فأصبح هدفا ضروريا الانتهاء منه.





كما نجد ملف القمامة من الملفات الشائكة التي يقتضي الوضع علي محافظ المنوفية الجديد أن يقتحمها أيضا لإنهاء هذه المشكلة التي أصبحت تؤرق سكان المحافظة جميعا.



