شاهد.. وزير الاتصالات: طيبة سات 1 سيتيح القدرة على تلبية خدمات الاتصالات والإنترنت

قال وزير الاتصالات، إنه تم إطلاق قمر "طيبة سات 1" بنجاح أمس، وهذه خطوة مهمة في قطاع الاتصالات المصري، مشيرا إلى أن القمر سيتيح القدرة على تلبية خدمات الاتصالات والإنترنت خاصة في المناطق النائية التي يتعذر توصيل إليها كابلات الألياف الضوئية، كما يتيح هذا القمر تقديم خدمات جليلة للدول الأفريقية ومن ثم زيادة أواصر التعاون بين مصر وهذه الدول.





وأضاف وزير الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن الوزارة تلقت تقارير جيدة عن القمر، حيث يسير وفقا للخطة الفنية الموجودة.





وأشار وزير الاتصالات إلى أن تأجيل إطلاقه مرتين طبيعية ودارجة نظرًا لمعايير فنية أو بسبب الأحوال الجوية، ولكن تأجيل انطلاقة قبل ذلك كانت لا تدعو للقلق.





وأوضح وزير الاتصالات، أن القمر له دور في دعم قطاع التعدين والبترول، حيث إن كافة العمليات الاستكشافية تجري في مناطق نائية وبعيدة سواء عرض البحر أو مناطق صحراوية، مما يقوم القمر بتعزيز الصناعات التي تجرى عملياتها في الأماكن البعيدة ومن ضمنها صناعة اكتشاف البترول والتعدين.



