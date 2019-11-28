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رياضة

لايبزج يتعادل مع بنفيكا في اللحظات الأخيرة بنتيجة 2 - 2 في دوري أبطال أوروبا

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:48 ص
لايبزج
لايبزج
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محمد رشاد
انتهت مباراة فريقي لايبزج الألماني وضيفه بنفيكا البرتغالي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

وأدرك لايبزج التعادل في اللحظات الأخيرة بعد أن سجل لاعبه إيميل فورسبيرج هدفين في الدقيقة 91 عن طريق ركلة جزاء وهدف آخر في الدقيقة 96.

بينما سجل هدفي بنفيكا كل من بيزي في الدقيقة 20 ، و فينيسيوس في الدقيقة 59.

بتلك النتيجة يتصدر لايبزج ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه فريق زينيت برصيد 7 نقاط ، ثم ليون برصيد 7 نقاط ، وأخيرا بنفيكا برصيد 4 نقاط.
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