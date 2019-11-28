لايبزج يتعادل مع بنفيكا في اللحظات الأخيرة بنتيجة 2 - 2 في دوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة فريقي لايبزج الألماني وضيفه بنفيكا البرتغالي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.





وأدرك لايبزج التعادل في اللحظات الأخيرة بعد أن سجل لاعبه إيميل فورسبيرج هدفين في الدقيقة 91 عن طريق ركلة جزاء وهدف آخر في الدقيقة 96.





بينما سجل هدفي بنفيكا كل من بيزي في الدقيقة 20 ، و فينيسيوس في الدقيقة 59.



