مصطفى الفقي: كل وزير مستشار للرئيس في وزارته.. والمواطن لا يهتم باسم المسئول ..فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمحلل السياسي، إن المواطن لا يهتم باسم الوزير؛ لأنه أصبح منصبًا فنيًا لا يستطيع صاحبه إجراء تغيير كبير في الوزارة.





وأضاف مصطفى الفقي، أثناء حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن كل وزير هو مستشار لرئيس الجمهورية في وزارته وفي تخصصه، يسأله ويراجعه.





وأوضح مصطفى الفقي، أنه قبل عام 1952 كان المواطن يتنبأ بالوزير السياسي القادم، مشيرًا إلى أن بعد 23 يوليو الوضع اختلف واتجهنا إلى الوزير الفني، ولكن المشكلة الحقيقية الآن أن الوزير لا يستطيع أن يغير كثيرا في وزارته.





وأشار مصطفى الفقي، إلى أن الوزارة لم تعد تتأثر بالوزير القادم، لافتًا إلى أن الوزراء هم المنفذون لسياسات عريضة يقابلها في الغالب رئيس الدولة من خلال رئيس الوزراء، لذلك يجب على كل من يعد نفسه لمنصب سياسي أن يكون سبق له تولي منصب حكومي ما.



