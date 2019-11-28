حركة المحافظين.. آمال المواطنين على مكتب محافظ بني سويف الجديد.. وغنيم: العمل الميداني والاحتكاك المباشر بالشارع أهم أولوياتي

محافظ بني سويف الجديد:

لدي طموحات كبيرة وأهداف أسعى لتحقيقها

العمل الميداني والاحتكاك المباشر بمشاكل المواطنين

تطوير الكورنيش وكوبري المديرية.. ملفات مهمة تنتظر المحافظ الجديد

نائب محافظ بني سويف: سنعمل ضمن استراتيجة 2030

وأكد نائب محافظ بني سويف، أنه بعد أداء اليمين الدستورية، اجتمع بهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه لهم توجيهاته التى تأتي في المقام الأول لخدمة المواطن، والأولوية "الصحة والتعليم" في إطار البرنامج المخطط له ضمن استراتيجية 2030.





أكد الدكتور محمد هاني جمال الدين غنيم، محافظ بني سويف الجديد، في أول تصريح لـ "صدى البلد" عقب أداء اليمين الدستورية لتولي المنصب، أن هناك طموحات كبيرة وأهدافًا يسعى لتحقيقها في المحافظة، من بينها تلك التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرًا عن امتنانه وتقديره لثقة القيادة السياسية فيه، واختياره محافظًا لبني سويف.وقال الدكتور محمد هاني جمال الدين غنيم إنه يفضل اتباع أسلوب العمل الميداني والاحتكاك المباشر بمشاكل المواطنين، للوقوف عليها على أرض الواقع، لخلق الحلول المناسبة لها وفقًا للإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أنه سيكمل ما بدأه المحافظون السابقون من إنجازات، ومشروعات خدمية.ومن المنتظر أن يواجه محافظ بني سويف الجديد مشروعين أحدهما أوشك على الانتهاء والثاني في بداية عمله وهما من المشروعات الشائكة وكان عليهما لغط كبير ومؤيد ومعارض من مواطني المحافظة.المشروع الأول وهو تطوير كورنيش وما فيه من مشاكل ومواجهات مع أصحاب البنايات القائمة على النيل، ومن الأندية التي تتبع جهات سيادية كالشرطة ووزارة العدل وغيرها.أما المشروع الثاني، فهو كوبري مزلقان ميدان المديرية، خاصة بعد إزالة حديقة الخالدين والتي كانت تتم فيها الاحتفالات بالأعياد القومية مثل 6 أكتوبر والعيد القومي للمحافظة في 15 مارس من كل عام وغيرهما من المناسبات، ويجري الآن العمل على إزالة الحديقة لعمل الكوبري.ورصد "صدى البلد"، بعض المعلومات عن الكوبري الجديد، والذي تتمثل أهميته في حل مشكلة التكدس المروري الشديد وسط بنى سويف، ويخفض زمن الرحلة من وسط وجنوب المدينة إلى شمالها، تم الانتهاء من عمل الجسات الاستكشافية وجسات التربة اللازمة للتصميم الإنشائي، وتذليل المعوقات وحل المرافق المتعارضة مع مسار الكوبري بالتوازي مع أعمال الخوازيق، خاصة مع وصول 2 ماكينة خوازيق، للبدء في الأعمال الإنشائية من قواعد وأعمدة خرسانية وغيرها، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 140 مليون جنيه، وسيتم تنفيذه خلال 18 شهرا، مع ضغط البرنامج الزمني للمشروع بناءً على طلب المحافظة، نظرا لأهمية الكوبري الحيوية لحل مشكلة يعاني منها مواطنو مدينة بني سويف منذ سنوات، وتم إنشاء الكوبري بناءً على قرار اللجنة الفنية المشتركة من هيئتي السكة الحديد والطرق والكباري، ويصل طوله الكوبري إلى 750 مترا.ويبدأ مسار الكوبري بجوار شبكة الكهرباء أمام عمر أفندي بميدان الشهداء مارًا بالطريق المؤدي للمزلقان السكة الحديد ثم يعلو السكة الحديد وترعة الإبراهيمية في اتجاه موازٍ لشارع بورسعيد وينتهي أمام البنك الزراعي المصري "بنك التنمية والائتمان الزراعي"، يتكون الكوبري من اتجاه واحد يضم حارتين من 8 إلى 9 أمتار ويبدأ من ميدان المديرية حتى شارع بورسعيد، اقتراحات كثيرة لحلول لرفع معاناة الأهالي في الانتظار أمام المزلقان الذي يقسم مدينة بني سويف إلى قسمين أهمها إنشاء نفق اسفل المزلقان وترعة الإبراهيمية لتفادي المرور أمام من المزلقان.اقتراح آخر كان بنقل محطة السكة الحديد من مكانها الحالي، وآخر بمد رصيف محطة السكة الحديد لإبعاده عن المزلقان وتقليل زمن غلقه، إلا أن الدراسات الفنية من اللجان المتخصصة التابعة لمحافظة بني سويف وهيئة السكة الحديد، والتى إشارت إلى صعوبة تنفيذ تلك الاقتراحات والاستقرار على إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بميدان الشهداء لربط شارع أحمد عرابي الذي يعد أهم الشوارع بقلب المدينة بشارع بورسعيد شمال المدينة.ووافق مجلس الوزراء في 21 نوفمبر الجاري على تعاقد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، لتنفيذ مشروع إنشاء كوبري علوي بميدان الشهداء أعلى مزلقان المديرية بمحافظة بني سويف، في إطار خطة وزارة النقل للمحافظة على سلامة وأمن المواطنين وانتظام الحركة المرورية، والحد من الحوادث بمناطق مزلقانات السكك الحديدية، من خلال فصل الحركة المرورية للسيارات عن حركة سير القطارات، وذلك عن طريق إنشاء كوبري علوي لمرور السيارات أعلى خط السكة الحديد.أما تطوير كورنيش النيل، فالمرحلة الأولى تشمل توسعة طريق الكورنيش من 5 إلى 10 أمتار للاتجاه الواحد ويضم الاتجاه الواحد 3 حارات مرورية بإجمالى 6 حارات في الاتجاهين.كما تم تقليص عرض الجزيرة الوسطى والاستفادة منها فى توسعة الجهة المقابلة للكورنيش من ناحية العمارات السكنية.كما تشمل أعمال التطوير إقامة أماكن انتظار للسيارات أسفل العمارات تكون عمودية أو موازية لتلك العمارات.وإقامة حائط ساند من الدبش لحماية حواف وجوانب الطريق فى هذه الناحية، بالإضافة إلى زيادة عرض الطريق وإزالة جميع الإشغالات التى تحجب رؤية المجرى المائى للنهر وعمل ممشى علوى للمواطنين.كما يتم عمل دورانات للسيارات على طول الطريق لسهولة الحركة المرورية، بالإضافة إلى عمل إنارة ديكورية للمنطقة مما يجعلها مقصد للمواطنين.تجدر الإشارة إلى أن مشروع كورنيش النيل وضعه محافظ بني سويف السابق المستشار هاني عبد الجابر، ضمن أولويات الخطة التنموية للمحافظة، ويتم تنفيذه على مرحلتين رئيسيتين وهما: تطوير الجزء العلوي من الكورنيش كمرحلة أولى أساسية، والتي تتضمن تطوير أعمال إزالة التعديات التي كانت على الكورنيش أمام المحال التجارية، وإجراء بعض التوسعات، وبالتالى زيادة عرض الطريق ليصبح ثلاثين مترًا في الاتجاهين، ويتضمن المراحل اللاحقة من المشروع تنفيذ تصميم للتطوير الشامل وتحويل الكورنيش إلى منطقة حضارية ومتنفسًا للمواطنين يحتوي على خدمات متكاملة، مثل تنفيذ ممشى علوي وسفلي على النيل مباشرة، وبه جزء للمشاة وآخر للدراجات، ومسرح مكشوف بالجزيرة.من ناحيته، وجه بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، الشكر للقيادة السياسية على ثقتها في شباب الأحزاب، واختيارها 5 من الشباب ذوى الخلفية السياسية.وقال بلال حبش: "من المنتظر أن تشهد المحافظات تنمية حقيقية يستحقها المواطن المصري، وسنسعى لتحقيق تكليفات الرئيس على أرض الواقع، بالتنسيق بين الجهات المعنية، بالعمل على إيجاد حلول لها من خارج الصندوق.وأضاف نائب محافظ بني سويف، أن "الشباب الذين تم تكليفهم، اليوم، ينتمون لأحزاب سياسية معارضة لسياسات الحكومة"، مثنيًا على ثقة الرئيس فيهم، ومتمنيًا أن تكون هذه الثقة في محلها، وأن تشارك في حل مشاكل المواطنين وبناء الإنسان المصري، وأنه سيسعى من خلال توجيهات ودعم مؤسسات الدولة إلى توفير احتياجات المواطنين.