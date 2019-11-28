ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجدي عبد العاطي: غياب عبد الله السعيد عن بيراميدز أفادني

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:07 ص
مجدي عبد العاطي
مجدي عبد العاطي
Advertisements
محمد رشاد
أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، أن غياب عبد الله السعيد عن بيراميدز أفاد فريقه في تحقيق التعادل في مباراة الأمس بالدوري.

كان بيراميدز تعادل مع أسوان 2-2، على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

وقال عبد العاطي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس"، إن "غياب عبد الله السعيد أفادني كثيرًا جدًا فهو العقل المفكر لفريق بيراميدز".

وأوضح "حضرت اللاعبين نفسيًا لمباراة اليوم بعد لقاء المقاولون العرب".

وأضاف "نقطة أعتبرها مكسبا بالنسبة إليّ، في ظل فارق الإمكانيات والخبرات بين الفريقين".

وأتم حديثه "لو كان هناك توفيق أكثر من ذلك في مباراة اليوم لانتهت إلى نتيجة أخرى غير التعادل".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة عبدالله السعيد.. بيراميدز في أزمة كبيرة والمنتخب حائر في توفير البديل.. تفاصيل

طه إسماعيل: منتخب مصر سيتأهل لـ أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون

الشوط الأول.. التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة المقاولون وأسوان

اليوم.. صدام عنيف بين الأهلي وبيراميدز

بالصور.. السعيد والشناوي يتابعان مباراة بيراميدز وأسوان من المدرجات

صدمة مفاجئة.. أسوان يخطف تعادلا ثمينا من بيراميدز في مباراة مثيرة

ترشيحاتنا

رسالة مؤثرة من حمادة هلال لـ محمد هنيدي بعد إجرائه جراحة | شاهد

أخبار الرياضة | رد فعل الكاف على رفض مرتضى منصور لعب الزمالك مباراة السوبر في قطر | تكريم رمضان صبحي

برعاية تركى ال الشيخ.. عصام الحضرى ينهى فترة معايشة في هونج كونج ويستعد لـ3 مغامرات

بسنت راحت فين.. اختفاء طالبة المرج فى ظروف غامضة اثناء عودتها من الجامعة.. أسرتها: لقينا مفاتيحها فى ميكروباص| فيديو وصور

بالأسماء.. إخلاء سبيل 5 متهمين في خلية الأمل بينهم فتاتان وطالب جامعي

وفاة أشهر مقدم برامج طهي خلال التصوير بـ دولة عربية

AdvertisementS

زي الخطيب.. تركي آل الشيخ يعلق على الإساءة الموجهة إلى مرتضى منصور

الدوري المصري.. الأهلي يمتع جماهيره.. ورحيل تركي ال الشيخ وجروس ورطة فى بيراميدز والزمالك

شبح إلغاء السوبر الأفريقي يطارد الزمالك والترجي .. تفاصيل

ترتيب الدوري المصري : الأهلي طايح .. الزمالك في الدوامة.. سقوط جديد لبيراميدز

النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظف حول واقعة تكريم رمضان صبحي ..فيديو

بعد تكريمه لـ رمضان صبحي .. سفيان الوردي يتحدث لأول مرة لـ صدى البلد.. ماذا قال

برعاية تركى ال الشيخ.. عصام الحضرى ينهى فترة معايشة في هونج كونج ويستعد لـ3 مغامرات

النجم الساحلي: شرف لنا تكريم الأهلي ولكن هذا ما حدث مع رمضان صبحي..الحقيقة كاملة

أخبار الرياضة | رد فعل الكاف على رفض مرتضى منصور لعب الزمالك مباراة السوبر في قطر | تكريم رمضان صبحي

ليفربول ضد نابولي .. الريدز يفشل في الفوز ويتعادل على أرضه 1-1

نابولي يمزق شباك ليفربول بهدفه الأول من خطأ فان دايك .. فيديو

ليفربول يشعل ملعب آنفيلد بهدف التعادل فى شباك نابولي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بمؤتمر المرأة العربية في لندن

كأنه لسه ميت.. العثور على كلب عمره 18 ألف عام وسط الجليد

بـ ماكياج جذاب وملابس سوداء | زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها فى أحدث ظهور