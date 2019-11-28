مجدي عبد العاطي: غياب عبد الله السعيد عن بيراميدز أفادني





أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، أن غياب عبد الله السعيد عن بيراميدز أفاد فريقه في تحقيق التعادل في مباراة الأمس بالدوري.كان بيراميدز تعادل مع أسوان 2-2، على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.وقال عبد العاطي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس"، إن "غياب عبد الله السعيد أفادني كثيرًا جدًا فهو العقل المفكر لفريق بيراميدز".وأوضح "حضرت اللاعبين نفسيًا لمباراة اليوم بعد لقاء المقاولون العرب".وأضاف "نقطة أعتبرها مكسبا بالنسبة إليّ، في ظل فارق الإمكانيات والخبرات بين الفريقين".وأتم حديثه "لو كان هناك توفيق أكثر من ذلك في مباراة اليوم لانتهت إلى نتيجة أخرى غير التعادل".