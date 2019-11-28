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حوادث

5 دقائق واكون فى البيت.. آخر مكالمة لطالبة المرج بسنت ممدوح لأسرتها قبل اختفائها.. فيديو وصور

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:43 ص
الطالبة بسنت ممدوح
الطالبة بسنت ممدوح
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رامى المهدى
قال علاء الجمال عم الطالبة المختفية بسنت ممدوح عبد الله الطالبة بـ كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان بعد تغيبها عن المنزل أن الاسرة تبحث عنها منذ 3 ايام دون جدوى وانها خرجت من منزلها صباح الاثنين الماضي للذهاب الي جامعة حلوان واستقلت مترو عزبة النخل وعقب وصولها المحطة اجرت اتصالًا هاتفيًا بوالدتها تخبرها بوصولها الى محطة المترو لكي يطمئن قلبها ، لم تمر سوى دقيقتين واجرت ايضًا اتصالًا بصديقتها المقربة اليها تخبرها بانها تخرج من محطة المترو وكأن قلبها يشعر بشيء ما.

وتابع عم الطالبة بسنت ممدوح أنها توجهت بعدها الى موقف السيارات المجاور لمحطة المترو لكي تذهب الى مسكنها بمنطقة الشيخ منصور، وبالفعل استقلت احدى السيارات وبعد 15 دقيقة فقط انقطعت اخبار الطالبة، قامت والدتها بالاتصال بها أكثر من مرة لكن دون جدوى، مرت ساعة تلو الأخرى واسرتها تحاول الاتصال بها لكن هاتفها مغلق، هرول والدها وعمها الى محطة مترو عزبة النخل وحاولا أن يسألا عنها ولكن باءت المحاولات بالفشل.

وتابع عم الطالبة بسنت ممدوح انهم تتبعوا خط سيرها حتى تم الوصول الى كاميرات مراقبة بجوار موقف السيارات الملاصق لمحطة المترو للكشف وتبين انها استقلت سيارة ميكروباص بدون لوحات وتم التوصل لقائدها ووصل ضباط من قسم شرطة المرج وقاموا بتفتيش السيارة و عثر على مفاتيحها الخاصة وبسؤال السائق نفى علمه بالفتاة رغم وجود المفاتيح الخاصة بها داخل سيارته تم اقتياده الى قسم الشرطة.

ومن جهته ناشد علاء الجمل عم الطالبة، بسرعة الاستجابة الى البلاغ المقدم رقم 165 تغيب قسم شرطة المرج، كما طالب قيادات مديرية امن القاهرة واللواء محمد منصور مدير امن القاهرة واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعة اجراء التحريات ومناقشة السائق وتفريغ الكاميرات لحل لغز تلك الواقعة.
5 دقائق واكون فى البيت.. آخر مكالمة لطالبة المرج بسنت ممدوح لأسرتها قبل اختفائها.. فيديو وصور
5 دقائق واكون فى البيت.. آخر مكالمة لطالبة المرج بسنت ممدوح لأسرتها قبل اختفائها.. فيديو وصور
5 دقائق واكون فى البيت.. آخر مكالمة لطالبة المرج بسنت ممدوح لأسرتها قبل اختفائها.. فيديو وصور
5 دقائق واكون فى البيت.. آخر مكالمة لطالبة المرج بسنت ممدوح لأسرتها قبل اختفائها.. فيديو وصور
5 دقائق واكون فى البيت.. آخر مكالمة لطالبة المرج بسنت ممدوح لأسرتها قبل اختفائها.. فيديو وصور
5 دقائق واكون فى البيت.. آخر مكالمة لطالبة المرج بسنت ممدوح لأسرتها قبل اختفائها.. فيديو وصور
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