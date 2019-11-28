بإطلالة محتشمة.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بمؤتمر المرأة العربية في لندن

نشرت ريا أبي راشد، صورا جديدة عبر "ستوري" الخاص بها على صفحتها الرسمية على إنستجرام، خلال مشاركتها في مؤتمر المرأة العربية في لندن، وقد أشاد متابعوها بإطلالتها عبر التعليقات.





وظهرت ريا أبي راشد بفستان طويل باللون الأسود المائل إلى اللون الرمادي الغامق، واللامع، بأكمام طويلة.





وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة ، وغير متكلفة وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.





فيما أبرزت ريا أبي راشد إطلالتها باختيار بعض اللمسات القليلة من المكياج، حيث اختارت أن تبرز عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.





وأكملت ريا ابي راشد إطلالتها بارتداء بعض الاكسسوارات الأنيقة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع ساعة يد ذهبية من نفس اللون.



