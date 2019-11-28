النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظف حول واقعة تكريم رمضان صبحي ..فيديو

يستعد نادي النجم الساحلي للتحقيق مع موظف مكلف بمرافقة بعثة الأهلي في تونس بسبب واقعة تكريمه لرمضان صبحي مساء أمس، الأربعاء.





وقال قيس عاشور، المتحدث الرسمي باسم النادي الساحلي، "نرفض تسمية الأمر بأزمة، فما حدث تصرف فردي يدل على عدم انضباط المرافق".





وأشار قيس عاشور، عبر قناة "تايم سبورتس"، "لقد تواصلت مع هذا المرافق، وسألته لماذا فعل ذلك من دون إبلاغي أو الحصول على إذن من النادي، فمثل هذه الإجراءات لها بروتوكول معين لتنظيمها".





ولفت قيس عاشور، إلى أن المرافق مستمر في مهمته مع الأهلي طوال تواجده في تونس، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق معه بعد المباراة.





ويحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي يوم الجمعة على ملعب رادس في الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.