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مصطفى الفقي: أهتم بمتابعة وزيرة التخطيط ومعجب بأداء وزيرة السياحة ..فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:54 ص
الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
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كـريـم الـخـطـيـب
أكد الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمحلل السياسي، أن تجربة السيدات في الوزارات حققت نجاحا لافتا، موضحا أن رئيس الجمهورية هو صاحب القرار الأول والأخير.

وأضاف مصطفى الفقي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أنه أهتم بمتابعة أداء وزيرة التخطيط، ومعجب بأداء وزيرة السياحية.

وأشار مصطفى الفقي، إلى أن وزيرة التخطيط زميلته لأنها كانت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وهي سيدة متوازنة في قراراتها، موضحا أن وزيرة السياحة لها خبرات كبيرة ولها قدرات تؤهلها لهذا المنصب.

وأوضح مصطفى الفقي، أن بطء المسئول في تنفيذ المطلوب منه والشبهات حول الذمم المالية والفساد أبرز دوافع الرئيس السيسي للتغيير، منوها بأن الشخص يمكن أن يكون ناجحا في الحياة العامة، ولكنه لا يصلح في المنصب الوزاري وقد لا يحقق النتائج المطلوبة.

ولفت مصطفى الفقي، إلى أن المنصب الوزير ألقى الضوء عن البعض وكشف عن مواهبهم، ودفع بهم إلي الأمام في الصفوف الأولى، منوهًا بأن التغيير الوزاري مطلوب عندما يكون الوزير مكلف بمهمة معينة ولم يتمها، ومن الأفضل أن يستمر فيها حتى الانتهاء منها.
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