مصطفى الفقي: أهتم بمتابعة وزيرة التخطيط ومعجب بأداء وزيرة السياحة ..فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمحلل السياسي، أن تجربة السيدات في الوزارات حققت نجاحا لافتا، موضحا أن رئيس الجمهورية هو صاحب القرار الأول والأخير.





وأضاف مصطفى الفقي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أنه أهتم بمتابعة أداء وزيرة التخطيط، ومعجب بأداء وزيرة السياحية.





وأشار مصطفى الفقي، إلى أن وزيرة التخطيط زميلته لأنها كانت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وهي سيدة متوازنة في قراراتها، موضحا أن وزيرة السياحة لها خبرات كبيرة ولها قدرات تؤهلها لهذا المنصب.





وأوضح مصطفى الفقي، أن بطء المسئول في تنفيذ المطلوب منه والشبهات حول الذمم المالية والفساد أبرز دوافع الرئيس السيسي للتغيير، منوها بأن الشخص يمكن أن يكون ناجحا في الحياة العامة، ولكنه لا يصلح في المنصب الوزاري وقد لا يحقق النتائج المطلوبة.



