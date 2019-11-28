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حوادث

إخلاء سبيل مالك كلب عقر طفلا ببولاق الدكرور

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:26 ص
اخلاء سبيل
اخلاء سبيل
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ندى حمودة _ أحمد مهدي
قررت نيابة بولاق الدكرور إخلاء سبيل مالك كلب بعدما تسبب في عقر طفل، عقب تصالح والد الطفل مع المتهم.

كان تلقي مدير أمن الجيزة إخطارا بتعرض طفل لعقر كلب بمنطقة بولاق الدكرور ونقله والده إلى المستشفى لتلقي العلاج وحقنه بالمصل اللازم، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

أفادت التحريات بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، بأنه أثناء وصلة مزاح بين طفلين أحدهما 16 عاما والآخر 12 عاما تحول الأمر إلي مشاجرة وأطلق الأول كلب ملكه علي الطفل الآخر فأطبق الكلب فكيه علي ذراع الطفل وغرس أسنانه به، فأسرع والد الطفل المصاب بنقله إلي المستشفي لإسعافه، وتبين أنه مصاب بجرح غرسي بالساعد اليسرى. 

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور والرائد مجدي عوض معاون المباحث إلي مسرح الواقعة وتم ضبط المتهم واقتياده إلي قسم الشرطة والكلب نوعه "بيتبول" وتم التحفظ عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت نيابة الطفل التحقيق وأمام النيابة تعهد المتهم بعدم التعرض للطفل وتم التنازل عن المحضر.
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