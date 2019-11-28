مشكلة العنوسة.. داعية لـ من تأخر زواجها: عليك بـ 6 أمور| فيديو

مشكلة العنوسة .. قدم الشيخ أحمد الصباغ، الداعية الإسلامي، روشتة دينية لعلاج العنوسة وتأخر سن الزواج لدى الفتيات، مشيرًا إلى ضرورة تحلي الفتيات بالصبر وألا يتجهن إلى الحرام بقول الله تعالى: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216]}.
وأضاف "الصباغ"، خلال لقائه ببرنامج "اسأل مع دعاء" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، ردًا على سائلة تقول "أنا مهندسة بلغت أربعين سنة في العمر ولم أتزوج رغم أن الناس يشهدون أني على قدر من الجمال.. فهل هناك حل؟ وهل من الممكن أن يكون أحد قد عمل لي عملًا أو سحرًا؟"، أن الأعمال والسحر لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله كما قال تعالى" وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ" [البقرة:102]، مشيرًا إلى أن الروشتة لعلاج العنوسة تتضمن أولًا: المحافظة على الصلوات الخمسة في أوقاتها.
وأضاف ثانيًا: المحافظة على الأذكار الموظفة كأذكار الصباح و وأذكار المساء وأذكار دخول الخلاء وغيرها من الأذكار الموجودة في كتيب حصن المسلم، متابعًا ثالثًا: كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وأكمل رابعًا: الدعاء في أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل وساعة الإجابة يوم الجمعة، مضيفًا خامسًا: الصدقة اليومية ولو كانت قليلة، بنية الفرج مما هو فيه.
واختتم الصباغ حديثه سادسًا: كثرة الاستغفار، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِي اللَّه عنْهُما قَال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ".
ماذا يحدث في الجنة لـ من لم تتزوج في الدنيا
أوضح الدكتور محمود المصري، الداعية الإسلامي، جزاء المرأة التي لم تتزوج في الدنيا إذا دخلت الجنة، مؤكدًا أن الله يخلق لهن أزواجًا مطهرين؛ لأن في الجنة لا يوجد أحد أعزب «بحسب وصفه».
وأضاف الدكتور محمود المصري، خلال فيديو بثته قناة إقرأ الفضائية على يوتيوب، أن هذا الزوج الذي يخلقه الله لمن لم تتزوج في الدنيا؛ يسمى بـ الزوج المطهر، مشيرًا إلى أنمطهرًا؛ لأنه خلق في الجنة ولم يقترف شيئًا من الذنوب أو المعاصي.
وأشار إلى أنه بعد دخول الناس الجنة ودخول آخرين النار؛ يخلق الله هؤلاء الأزواج المطهرين في الجنة لمن لم تتزوج في الدنيا، أو لمن ليس لها زوج في الجنة، كمن دخل زوجها النار.
هل زوجي في الدنيا هو نفس زوجي في الآخرة
وجهت سيدة سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، جاء فيه، "هل الزوج في الدنيا سيكون هو الزوج في الآخرة، أم هناك فرصة للاختيار؟".
رد الشيخ أحمد ممدوح، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر موقع "الفيسبوك"، ضاحكا: "إنتي معتقدة أن زوجك اللي مزهقك في الدنيا سيكون هو نفس طباع الزوج في الآخرة"، موضحًا أن الزوج في الآخرة له "خلقة أخرى".
وأضاف عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، "في الآخرة من يريد شيئا سيطلبه من الله سبحانه وتعالى وسيحققه له".
وأضاف "الصباغ"، خلال لقائه ببرنامج "اسأل مع دعاء" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، ردًا على سائلة تقول "أنا مهندسة بلغت أربعين سنة في العمر ولم أتزوج رغم أن الناس يشهدون أني على قدر من الجمال.. فهل هناك حل؟ وهل من الممكن أن يكون أحد قد عمل لي عملًا أو سحرًا؟"، أن الأعمال والسحر لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله كما قال تعالى" وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ" [البقرة:102]، مشيرًا إلى أن الروشتة لعلاج العنوسة تتضمن أولًا: المحافظة على الصلوات الخمسة في أوقاتها.
وأضاف ثانيًا: المحافظة على الأذكار الموظفة كأذكار الصباح و وأذكار المساء وأذكار دخول الخلاء وغيرها من الأذكار الموجودة في كتيب حصن المسلم، متابعًا ثالثًا: كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وأكمل رابعًا: الدعاء في أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل وساعة الإجابة يوم الجمعة، مضيفًا خامسًا: الصدقة اليومية ولو كانت قليلة، بنية الفرج مما هو فيه.
واختتم الصباغ حديثه سادسًا: كثرة الاستغفار، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِي اللَّه عنْهُما قَال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ".
ماذا يحدث في الجنة لـ من لم تتزوج في الدنيا
أوضح الدكتور محمود المصري، الداعية الإسلامي، جزاء المرأة التي لم تتزوج في الدنيا إذا دخلت الجنة، مؤكدًا أن الله يخلق لهن أزواجًا مطهرين؛ لأن في الجنة لا يوجد أحد أعزب «بحسب وصفه».
وأضاف الدكتور محمود المصري، خلال فيديو بثته قناة إقرأ الفضائية على يوتيوب، أن هذا الزوج الذي يخلقه الله لمن لم تتزوج في الدنيا؛ يسمى بـ الزوج المطهر، مشيرًا إلى أنمطهرًا؛ لأنه خلق في الجنة ولم يقترف شيئًا من الذنوب أو المعاصي.
وأشار إلى أنه بعد دخول الناس الجنة ودخول آخرين النار؛ يخلق الله هؤلاء الأزواج المطهرين في الجنة لمن لم تتزوج في الدنيا، أو لمن ليس لها زوج في الجنة، كمن دخل زوجها النار.
هل زوجي في الدنيا هو نفس زوجي في الآخرة
وجهت سيدة سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، جاء فيه، "هل الزوج في الدنيا سيكون هو الزوج في الآخرة، أم هناك فرصة للاختيار؟".
رد الشيخ أحمد ممدوح، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر موقع "الفيسبوك"، ضاحكا: "إنتي معتقدة أن زوجك اللي مزهقك في الدنيا سيكون هو نفس طباع الزوج في الآخرة"، موضحًا أن الزوج في الآخرة له "خلقة أخرى".
وأضاف عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، "في الآخرة من يريد شيئا سيطلبه من الله سبحانه وتعالى وسيحققه له".