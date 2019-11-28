أحمد الشيخ يوجه رسالة مؤثرة لـ هاني سعيد عقب اعتزاله

وجه أحمد الشيخ، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رسالة لـ هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عقب اعتزاله كرة القدم منذ أيام.





وأكد أحمد الشيخ، في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أن هاني سعيد لاعب مميز وقدم لكرة القدم الكثير، مشددا على أنه تعلم منه الكثير عندما لعبا معًا في فريق مصر للمقاصة.





وتمني أحمد الشيخ لـ هاني سعيد التوفيق بمنصبه الجديد، مؤكدا أنه سيفتقده كثيرا داخل الملعب.





وأضاف أحمد الشيخ أن هاني سعيد هو تاريخ ونجم كرة قدم من الصعب أن يتكرر.





أعلن المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، قرار مجلس الإدارة بتعيين الكابتن هاني سعيد نجم مصر السابق في منصب المدير الرياضي للنادي.





لعب هاني سعيد بالدوري المصري لأندية الإسماعيلي والزمالك والمصري وسموحة ومصر المقاصة، مما يمنحه قدرات إضافية للتعامل مع الكرة المصرية على الصعيد المحلي.





ويمتلك هاني سعيد سجلا حافلا كذلك في اللعب الدولي لمنتخب مصر حيث لعب ٧٨ مباراة دولية بقميص منتخب الفراعنة.



