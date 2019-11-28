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توك شو

شاهد | بكاء شوقي غريب على الهواء

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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عمرو ابوبكر
دخل شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، في نوبة بكاء شديدة تأثرًا بذكرى استشهاد ابن شقيقته المقدم شريف محمد عمر في سيناء.

وقال شوقي غريب، في لقائه ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم منى الشاذلي، "قدمنا شهيدًا من خيرة ولادنا في سيناء، وكنت أتحدث إليه في إحدى المرات فقلت له "أروح أكلم حد يجيبك من سيناء"، فرد على "بص يا خالو لو أنا جيت فيه غيرى هيروح يستشهد فخليني اديكوا لقب".

وأضاف شوقي غريب، أن الفوز ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة كانت أول فرحة تدخل بيت العائلة من 3 سنين، وأول حاجة عملتها أهديت الكأس لشهداء مصر".

وأشار شوقي غريب إلى أن دعم الجماهير للمنتخب الأولمبي جاء بعد رؤيتهم إصرار اللاعبين على إسعادهم وتحقيق النصر والفوز بالبطولة الأفريقية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر تحت 23 سنة تُوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر وأصبح منتخب مصر مشاركًا في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

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